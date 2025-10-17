Cesena e Berti insieme fino al 2028. Ieri firmato il rinnovo del contratto

Tommaso Berti e il Cesena insieme fino al 2028. Al termine di una settimana da incorniciare per il talento di Calisese, con un l’esordio in nazionale Under 21 venerdì scorso nel suo stadio reso ancora più scintillante dal primo gol azzurro, ieri è arrivata anche la classica ciliegina sulla torta, con il prolungamento di un anno del suo contratto con il Cavalluccio.

I discorsi tra la società e gli agenti del centrocampista classe 2004 erano avviati da alcune settimane e negli ultimi giorni c’è stata l’accelerata fino ad arrivare alla firma con la scadenza ora che si allinea con quella degli altri prodotti del vivaio presenti in rosa, Cristian Shpendi e Matteo Francesconi.

"Cesenate doc, Berti indossa la maglia del Cavalluccio per la prima volta nel 2013 - recita la nota del club - Dando origine ad una lunga storia a tinte bianconere, che lo vedrà protagonista anno dopo anno fino a raggiungere la prima squadra, tra le cui fila esordisce a soli diciassette anni. Tra gli artefici della promozione in Serie B conquistata nel 2023/2024, Berti ha celebrato le sue prime 100 presenze in bianconero alla fine della scorsa stagione. Orgogliosa di questo lungo percorso fatto insieme, tutta la famiglia del Cesena Fc augura a Tommaso le migliori fortune per il proseguimento della sua avventura in bianconero".

Una storia che dunque si prolunga per un giocatore cresciuto con la casacca del Cavalluccio cucita addosso. Dopo la trafila nelle giovanili, l’esordio in campionato con i grandi in C il 12 settembre 2021 contro l’Imolese (0-0) quando William Viali lo spedì in campo a tre minuti dalla fine al posto di Ardizzone. Il 5 dicembre dello stesso anno la soddisfazione del primo gol da professionista all’Orogel Stadium Manuzzi contro il Montevarchi. Dopo un anno a Firenze, 35 presenze e nove reti con la maglia gigliata della Primavera allenata da Alberto Aquilani, il ritorno in Romagna in tempo per diventare uno dei protagonisti della splendida cavalcata verso la serie B della stagione 2023/2024.

Nel derby con la Reggiana ha tagliato il traguardo delle 108 presenze in bianconero, le stesse di Marco Parolo, 9 invece le reti di cui due in B, la prima proprio al Picco di La Spezia e chissà che domani, nello stesso stadio, non arrivi il primo sigillo di questa stagione. Al di là delle reti e delle soddisfazioni azzurre l’avvio di stagione è comunque da incorniciare per Tommaso Berti, sempre tra i migliori in campo e ormai imprescindibile negli schemi di gioco di Michele Mignani. Potrebbe a fine stagione diventare oggetto del desiderio di club di categoria superiore. Già lo scorso anno l’Empoli lo aveva attenzionato, la retrocessione in B dei toscani ha però bloccato sul nascere ogni possibile trattativa.