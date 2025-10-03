Cesena e Forlì verso le diocesi unite. Il vescovo Caiazzo dal 2028 potrebbe guidarle entrambe

Dell’unione delle diocesi di Cesena-Sarsina e Forlì-Bertinoro (340mila residenti) sotto un unico vescovo come tappa intermedia verso la fusione in una unica diocesi, si continua a discutere in curia a Cesena e Forlì con apprensione e contrarietà. Il vescovo di Forlì Livio Corazza la paventò come possibilità concreta mentre mons.Douglas Regattieri, predecessore del vescovo di Cesena Caiazzo, valutò l’eventualità scongiurabile poiché sono due diocesi popolose.

Ma la progettualità del pontefice Leone XIV (che decide e ordina) e dell’influente Nunzio apostolico in Italia Rajič (che propone e prepara), pare seguire le linee programmatiche di papa Bergoglio, che specie nella prima parte del mandato accorpandò diocesi in quantità per ragioni pastorali, organizzative e demografiche. L’attenzione della curia locale è ora incentrata sulla vicina diocesi di Faenza-Modigliana dove il vescovo mons. Mario Toso ha compiuto 75 anni il 2 luglio e si attende la decisione del Papa sul suo sostituto. Se venisse nominato un nuovo vescovo per Faenza-Modigliana, costituirebbe un precedente favorevole anche per le diocesi di Cesena-Sarsina e Forlì-Bertinoro. Ma Faenza-Modigliana potrebbe al contrario essere unita alla diocesi di Ravenna-Cervia (vescovo mons. Lorenzo Ghizzoni, scade nel 2030).

Se così fosse, è probabile che ciò possa poi essere replicato per Cesena e Forlì in tempi non lunghi. Il vescovo di Forlì-Bertinoro, mons.Livio Corazza, compirà infatti 75 anni il 26 novembre 2028 e se si procederà con le unioni di diocesi ’in persona episcopi’ (sotto un unico vescovo) spetterebbe al vescovo di Cesena-Sarsina mons. Caiazzo diventare quell’anno vescovo anche di Forlì-Bertinoro, oltre che di Cesena. Un passaggio probabilmente intermedio.

Il 4 aprile 2031, infatti, mons.Caiazzo compirà 75 anni e al vescovo che lo avvicenderà potrebbe essere assegnata un’unica diocesi unificata, con la fusione delle due precedenti: una sola curia, un solo consiglio presbiterale e un solo tribunale ecclesiastico.

Una cattedrale rimarrà sede principale, l’altra sarebbe concattedrale (come per la diocesi di Sarsina quando si fuse con Cesena nel 1986). Le preoccupazioni non sono solo spirituali. Il patrimonio di ciascuna diocesi (immobili, fondi, beni mobili, archivi) confluirebbe infatti in un’unica amministrazione. E la nuova diocesi avrebbe un unico consiglio per gli affari economici che gestisce il patrimonio. L’integrazione non sarebbe agevole. Il vescovo si dovrebbe stabilire in una delle due città, questo già con l’eventuale unione ’in persona episcopi’, con un senso di vuoto tra i fedeli che non lo avessero vicino.

Insomma: l’ipotesi realistica di perdere l’autonomia della diocesi potrebbe configurarsi per Cesena co-capoluogo come l’ennesima spoliazione dopo quelle dolorose di non pochi istituti laici, subite negli ultimi trent’anni.