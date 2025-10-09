Cesena, è il momento dei rinnovi. Dopo Berti, quello di Klinsmann

Tommaso Berti e Jonathan Klinsmann, due dei giocatori a più alto rendimento in questo primo scorcio di stagione, ora accomunati anche dall’imminente rinnovo. Con l’entourage del fantasista di Calisese, impegnato in questi giorni con l’Under 21 che giocherà domani all’Orogel Stadium contro i pari età della Svezia, partita valida per la qualificazione agli Europei di categoria, si sta parlando già da alcune settimane, ora però l’accordo sul prolungamento di un anno sembra molto vicino, con la scadenza che verrebbe quindi portata a giugno 2028.

In agenda sarebbero anche già stati programmati gli incontri, si parla della prossima settimana, con gli agenti del portiere statunitense per discutere il rinnovo di un accordo che al momento ha termine breve: giugno 2026. Il Cavalluccio non vuole rischiare di perdere il giocatore a fine stagione a parametro zero, ma è un’eventualità considerata remota visti i buoni rapporti della famiglia Klinsmann con la proprietà americana e, soprattutto, del padre Jurgen con l’azionista Mike Melby. C’è quindi serenità sul fatto che la quadra verrà trovata, i tempi comunque sono lo stesso stretti, Klinsmann potrebbe infatti tornare ad essere oggetto del desiderio di altre squadre già a gennaio e a quel punto il Cesena deve arrivarci con il giocatore blindato da una scadenza più lontana. Ricordiamo che già in estate il l’estremo difensore figlio d’arte era stato vicinissimo al passaggio al Palermo, un trasferimento sfumato all’ultimo secondo per l’infortunio di Alfred Gomis che rappresentava la contropartita tecnica da aggiungere al milione e 700mila euro messo sul piatto dai siciliani. Proprio i rosanero potrebbero farsi ancora sotto nella finestra invernale o a fine stagione, senza escludere altri eventuali pretendenti. In Italia Torino e Sassuolo avevano già attenzionato il suo profilo, senza contare possibili piste estere.

Klinsmann è arrivato a Cesena nel gennaio 2023 come svincolato dai Los Angeles Galaxy, l’esordio però è arrivato solo a maggio dello stesso anno nell’ultima giornata di campionato di serie C, Cesena Perugia 2-0, in un Manuzzi in festa per la conquista della serie B. Prime dieci partite in panchina la scorsa stagione, poi l’esordio da titolare a Salerno il 29 ottobre, gara finita 1-1 con le reti di Verde per i padroni di casa e Tavsan per i bianconeri. Da quel giorno sempre in campo dal primo minuto, a parte nel match interno del 15 marzo scorso in casa contro lo Spezia (0-0) quando fu messo ko da un problema alla mano. Sempre schierato anche in questa stagione, con otto gettoni, Coppa Italia compresa, che portano a 38 il totale delle presenze con la casacca del Cavalluccio. Ad inizio settembre è arrivata anche la prima convocazione, senza esordio però, con la nazionale maggiore statunitense per le due amichevoli contro Corea del Sud e Giappone, mentre non è stato chiamato dal ct Mauricio Pochettino per questa tornata di impegni che prevedono gli incontri, sempre amichevoli, contro Ecuador e Australia.

