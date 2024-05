Cesena, è il momento delle scelte. Con Toscano addio più vicino

Si allontanano sempre di più le strade tra Domenico Toscano e il Cesena. Per quanto l’allenatore sia sotto contratto con il Cavalluccio, dopo averlo riportato B, l’addio si avvicina. Il futuro dell’allenatore potrebbe essere in Sicilia. Il Catania, che a dirla tutta lo corteggia già da tempo, sul piatto ha messo un contratto di tre anni, per 130mila euro a stagione. Proprio sul contratto hanno cominciato a dividersi il destino di Toscano e il Cesena con l’allenatore che avrebbe richiesto il prolungamento di un anno, non trovando un riscontro da parte del club bianconero. Toscano piace particolarmente al presidente rossazzurro Vincenzo Grella. Con Toscano, a Catania, dovrebbe arrivare in qualità di ds Daniele Faggiano. A Cesena, il ds Fabio Artico da giorni porta avanti sondaggi. Sarà pronto a sostituire sin da subito Toscano. I nomi in lizza sono tanti. Circolano quelli di Pippo Inzaghi, Leonardo Semplici, Roberto D’Aversa, Moreno Longo e Massimiliano Alvini. Da escludere il primo. Pippo Inzaghi ha altre idee e soprattutto per accontentarlo il Cesena dovrebbe alzare l’asticella del budget. Inzaghi non soltanto ha un alto ingaggio ma vuole anche una rosa competitiva. Papabili gli altri. D’Aversa e Semplici potrebbero essere più di una idea. Longo, poi, era stato il primo nome a venir fuori per sostituire Toscano. Il ds Artico non lascia trapelare nulla ma avrebbe le idee piuttosto chiare. Insomma potrebbe aver già scelto l’allenatore. Ma prima c’è da dipanare la questione Toscano. Servirà, in sostanza, ancora pazienza per conoscere il nome del futuro allenatore del Cesena.

Altra questione, quella del direttore generale, casella vacante in casa bianconera. Come detto da giorni, il prossimo sarà un campionato di strutturazione. La figura del dg diventa, quindi, fondamentale. Due i nomi emersi. Il primo, quello di Diego Foresti, che dopo quattro stagioni al Catanzaro è vicino all’addio. L’altro è quello dell’ex Sampdoria Carlo Osti. Alla fine non dovrebbe trattarsi di nessuno dei due. Anche in questo caso la proprietà del Cavalluccio in accordo con il ds Fabio Artico avrebbe già scelto ma per l’ufficialità bisognerà ancora attendere poichè la persona in questione è ancora sotto contratto con un altro club. Pazienza anche qui, insomma. Terminati i festeggiamenti del Memorial Day in America, soltanto ieri la proprietà del Cavalluccio si è rimessa in moto sul futuro del Cesena. Ci sarebbe stata una riunione di carattere generale, ma da oggi indicazioni più precise dovrebbero, invece, arrivare al ds Fabio Artico sul da farsi. In settima tutti i nodi dovrebbero sciogliersi.