Cesena e Mercato Saraceno Monitorano l'Invasione di Cavallette, Piano di Controllo Avviato

Un’invasione di cavallette di dimensioni bibliche ha provocato l’anno scorso ingenti dannni alle coltivazioni in collina tra Cesena e Mercato Saraceno. Resta alta l’attenzione sul fenomeno, anche se quest’anno la nascita degli insetti pare ritardata da un mese a causa delle persistenti precipitazioni primaverili. Le Amministrazioni comunali di Cesena e Mercato Saraceno, nell’ambito di un razionale piano di controllo delle infestazioni avviato già a settembre 2022 d’intesa con il Servizio Fitosanitario regionale, monitorano il territorio con lo scopo di individuare i focolai iniziali di infestazione e di confrontarsi con gli imprenditori agricoli preoccupati.

"L’aumento delle popolazioni di cavallette – commentano la Sindaca di Mercato Saraceno Monica Rossi e l’Assessora alla Sostenibilità Ambientale Francesca Lucchi – è dovuto al progressivo abbandono dei terreni collinari, alla semplificazione delle rotazioni colturali e al sensibile aumento dei terreni messi a riposo o scarsamente lavorati o coltivati saltuariamente, che creano ambienti ideali per la riproduzione delle cavallette. Agli effetti negativi dell’azione antropica vanno aggiunti quelli provocati dei cambiamenti legati al microclima locale. Nel corso di questi mesi stiamo fronteggiando con azioni precise e coordinate un fenomeno, relativamente indebolito dalle piogge di maggio e inizio giugno, ma presente e destinato a registrare un incremento. Il lavoro è stato avviato in autunno con la definizione delle attività di verifica, ricerca e individuazione delle aree per effettuare la disinfestazione, una mappatura dei luoghi interessati, alcune indagini sulla tessitura del terreno e l’individuazione delle zone rosse".