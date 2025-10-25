Cesena e Ravenna unite dai mosaici

Oggi alle 18:30 alla Galleria del Ridotto sarà inaugurata la mostra ‘Oltre il pensiero musivo a Ravenna’ inserita nel calendario della nona edizione della Biennale di Mosaico contemporaneo che vive il mosaico come ponte fra passato e presente, nella città italiana che ha reso celebre nei secoli questa tecnica artistica e continua ancora oggi a darle lustro riconfermandone l’attualità. L’esposizione, a cura di Marianna Alfano e Sandro Malossini con testi a catalogo di Pasquale Fameli, Luca Maggio, Pierluca Nardoni, rimarrà allestita fino a lunedì 8 dicembre e sarà aperta al pubblico il venerdì dalle 16 alle 19, sabato, domenica e festivi, dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16 alle 19. Ingresso libero.

‘Oltre il pensiero musivo a Ravenna’ ha l’obiettivo di far conoscere il Mosaico Contemporaneo di matrice ravennate. Ravenna è famosa a livello internazionale per i grandi cicli musivi bizantini e per le importanti scuole che continuano a praticare il linguaggio del mosaico e ad insegnarlo. L’intento della esposizione collettiva è raccontare la contemporaneità di questa antica tecnica, le sue nuove declinazioni e contaminazioni attraverso un gruppo di artisti, tutti diversi tra loro per età, nazionalità e scelta stilistica. Ogni artista, in maniera personale, ha saputo confrontarsi con l’attualità del proprio tempo, sperimentando una ricerca continua tra materiali e forme diverse. Le tessere del mosaico vanno così a incontrarsi con tessuti, schede madri, legno.