Cesena e Toscano, iniziata la trattativa. Le quotazioni del tecnico sono in salita

Incontro ieri pomeriggio in sede tra Fabio Artico, rientrato in mattinata dal Piemonte e Domenico Toscano, presenti anche alcuni dei soci americani vicini alla corrente Melby-Klinsmann, per capire se ci sono ancora i termini per continuare il cammino insieme. La volontà a parole non manca, il tecnico calabrese ha fatto intendere che in Romagna rimarrebbe volentieri, ed anche parte della dirigenza bianconera, soprattutto quella legata all’asse Aiello- Scotto, non ha nascosto l’appoggio al mister della promozione.

Il nodo da superare rimane sempre la scadenza del contratto che lega Toscano al Cavalluccio: il tecnico chiede un biennale, attualmente è in scadenza a giugno 2025, la società potrebbe arrivare ad un rinnovo automatico in caso di salvezza.

Di questo si sarà di sicuro parlato nel faccia a faccia di ieri e probabile che entro domenica la matassa venga dipanata.

Rispetto a qualche giorno fa, però , la sensazione è che le possibilità di vedere Domenico Toscano sedersi sulla panchina del Cesena, anche il prossimo anno, siano aumentate.

Intanto la squadra continua la preparazione per la sfida dell’Orogel Stadium Manuzzi di domenica pomeriggio, si gioca alle 17,30, contro la Juve Stabia. Ai bianconeri basterà un pari per aggiudicarsi la Supercoppa di C, anche se all’ultima gara della stagione il Cavalluccio ci arriva incerottato e con l’emergenza in difesa.

In effetti scorrendo la rosa bianconera, oltre a Giuseppe Prestia squalificato e al lungodegente Mattia Piacentini, potrebbero mancare anche Luigi Silvestri e Simone Pieraccini mentre davanti potrebbe non farcela anche il capocannoniere Cristian Shpendi.