Cesena, è tutto pronto per il via. Completato il roster di Lucchi

Sono Monica Oke, Arianna Signorini e Ilaria Casalini, tutte atlete made in Volley Club Cesena, a completare il roster dell’Elettromeccanica Angelini 2025/26, squadra ancora una volta giovane e ambiziosa in procinto di affrontare la nuova stagione di serie B1 femminile ormai alle porte.

Oke, centrale classe 2006 e 187 cm, è confermata in prima squadra per il secondo anno consecutivo: "L’anno scorso mi sono trovata benissimo - racconta - ho avuto diverse possibilità di entrare e riuscire ad arrivare ai playoff è stata una grande emozione".

Signorini, palleggiatrice classe 2002 e 185 cm, torna a Cesena dopo cinque stagioni a Longiano tra serie D e Prima Divisione: "Sono molto gasata, so che vivrò un anno cruciale di crescita".

Casalini, schiacciatrice classe 2008 e 173 cm, arriva invece in B1 dopo un anno (2023/24) in serie C al Rubicone in Volley e la scorsa stagione in serie D con coach Forte: "Sono molto felice, è una grandissima soddisfazione giocare in prima squadra nella società in cui sono cresciuta; ho avuto la fortuna di partecipare già l’anno scorso a diversi allenamenti e a una trasferta, l’ambiente è stimolante e questa è per me una grande opportunità".

Coniugare studio, passione e ambizione è possibile e tutte e tre hanno ben chiari i propri obiettivi.

"L’anno scorso – inizia Oke – sono cresciuta tanto e mi sono integrata bene con le compagne; mi auguro di migliorare ancora e di fare un altro campionato emozionante".

Tanto entusiasmo anche da parte di Signorini: "Sono motivatissima a far bene, da Galletti potrò imparare tanto, non vedo l’ora di iniziare".

Chiude Casalini, che condivide con Amelia Pasini lo scettro dell’atleta più giovane della squadra: "Sicuramente un po’ di pressione c’è, ma sono una giocatrice a cui piace lavorare e dunque mi impegnerò al massimo".

Sarà una serie B1 ancora all’insegna della gioventù e del talento, con sei giocatrici Under 20 in campo ogni weekend; la scelta di fatto è la conferma degli obiettivi societari già più volte ribaditi, ovvero la crescita del movimento e la valorizzazione dei giovani, a partire da quelli che crescono nel nutritissimo vivaio del Volley Club.

Riguardo alla prossime date in calendario, intanto, lunedì 25 agosto è fissato il via ufficiale di stagione.

Questa la rosa completa dell’Elettromeccanica Angelini Cesena 2025/26 alle direttive di coach Cristiano Lucchi e del vice Filippo Quercioli. Palleggiatrici: Giulia Galletti, Arianna Signorini; centrali: Lucia Guardigli, Irene Caniato, Monica Oke; schiacciatrici/opposti: Giada Benazzi, Amelia Pasini, Francesca Parise, Isabel Menini, Sofia Cangini, Ilaria Casalini; liberi: Giorgia Gregori, Camilla Ioli