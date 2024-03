Cesena, è tutto vero: ora sei in B. Pierozzi gol infiamma il Manuzzi

Cesena

1

Pescara

0

CESENA (3-4-2-1): Pisseri, Pieraccini (16’ st Ciofi), Prestia, Silvestri, Adamo (28’ st Pierozzi), Francesconi, Saber (28’ st Chiarello), Donnarumma, Kargbo (9’ st Corazza), Berti (16’ st Varone), Shpendi. All.: Toscano. A disp.: Siano, Klinsmann, Coccolo, Piacentini, De Rose, David, Valentini, Ogunseye.

PESCARA (4-3-3): Plizzari, Floriani, Brosco, Mesik, Milani, Dagasso (24’ st Franchini), Scuizzato, Aloi (47’ st Sasanelli), Merola, Cuppone (38’ st Vergani), Accornero (24’ st Cangiano). All.::Cascione.,a disp.: Gasparini, Di Pasquale, Masala, Vergani, Tunjov, Pierno,Meazzi, Capone, Pellicani, Staver, Moruzzi, De Marco.

Arbitro: Calzavara di Varese.

Rete: 41’ st Pierozzi.

Note: ammoniti Floriani,Aloi, Accornero, Franchini, Pierozzi; spettatori 15.547; angoli 10-6; recupero 1’ e 4’.

Ci sono voluti 43 anni per cancellare anche l’ultima tradizione, quella che voleva le promozioni del Cesena conquistate in trasferta. Nell’era Toscano si cambia, all’interno di un Manuzzi semplicemente splendido (quasi 16mila spettatori). Fine dell’incubo serie C, come nei migliori obiettivi degli americani; sui titoli di coda o quasi l’aritmetica dice promozione già in tasca a quattro gare dal termine. I record sono infiniti, tra gli altri col Pescara ancora un clean sheet e sono 22.

Il gol decisivo a quattro minuti dal termine è del baby Pierozzi di testa (secondo sigillo stagionale) entrato da una dozzina di minuti. Abbattuto così un Pescara fisico, equilibrato, ben messo in campo dall’ex Cascione. Mozzafiato la scenografia allo stadio, quella dei distinti fa emozionare: un maxi striscione "Quella maglia che portate….è il mio sogno da bambino" lungo mezza gradinata e sopra lo splendido disegno delle casacche dei sei figli del vivaio: David, Berti, Pieraccini, Francesconi, Giovannini e Shpendi. Non è il solito Cesena, qualcuno ha la tremarella , è ansioso, il gioco è per lunghi tratti confuso, la mente di molti è annebbiata. Saber e Berti tentano di dare ordine ma predicano nel deserto perché Kargbo è impalpabile come gli succede ormai da venti giorni e anche Shpendi non punge come al solito.

Il Pescara non trema, ogni tanto riparte e il Manuzzi nella ripresa si ammutolisce quando Accornero calcia da fuori area, deviazione di Donnarumma, la palla scheggia il palo esterno con Pisseri fermo e impotente (52’). Pericolo scampato e allora il Cavalluccio si mette a caricare a testa bassa sotto la Mare, la generosità è tanta la lucidità meno, sfumano le occasioni di Corazza e Shpendi. Passa il tempo, il Manuzzi è afono, il Cesena lotta con un po’ di disordine ma con il cuore, la Mare prova a spingere il pallone dentro al sogno. E dà il proprio contributo: minuto 86’, punizione da sinistra di Donnarumma, colpo di testa di Pierozzi che anticipa Ciofi, Plizzari tocca la sfera che batte sul palo e si insacca: mai era successo che il Cesena conquistasse la promozione con 4 gare di anticipo. E’ il boato, squadra e panchina si rovesciano nella Mare. A fine match Toscano crolla in lacrime tra le braccia del dirigente Santarelli, poi con la figlia va sotto la Curva che scandisce anche il suo nome. Gli americani hanno le lacrime agli occhi, quelle sono uguali in ogni parte delo mondo. Il Cesena è risorto, si va in B.