Cesena Ecco gli ultimi ostacoli da superare

Quanto manca? E’ quello che si chiedono tutti, chi fingendo di non pensarci per non urtare la scaramanzia, chi contando i minuti che lo sperano dalla prenotazione di un volo (di sola andata, ovviamente) per la serie B.

Manca poco, davvero poco.

A sei giornate dalla fine del torneo di C, nel turno appena messo alle spalle il Cavalluccio è riuscito a rimpolpare ulteriormente il già corposo vantaggio accumulato dalla Torres, unica concorrente rimasta in lizza per la promozione diretta, seppur staccata di 11 punti. E 11 punti, con un massimo di 18 ancora in palio, sono un abisso.

Volendo fare i compiti in maniera inappuntabile, nella peggiore delle ipotesi alla truppa di Toscano per blindare la questione servirebbero dunque otto punti. Ma in effetti potrebbe non essere necessario arrivare a questo. Calendario - e calcolatrice - alla mano, già tra un paio di settimane si potrebbe essere qui a parlare d’altro. Come? Continuando a vincere e contando su anche solo un mezzo passo falso degli isolani. Che in effetti non è impossibile.

Quello che è certo è il fatto che il prossimo turno non fornirà verdetti definitivi, qualsiasi siano i risultati del campo. Si comincerà con la Torres, che sabato 23 alle 17.30 ospiterà la Vis Pesaro appena battuta dal Cesena. Parlando di pronostici, viene da propendere per il successo interno, ma anche nell’improbabile ipotesi di una sconfitta dei padroni di casa, accompagnata da un successo dei bianconeri il giorno successivo a Lucca, ancora non ci sarebbe lo scacco matto, perché con 15 punti in palio il Cesena ne avrebbe 14 di margine. Nel turno alle porte piuttosto, il cammino più ostico sarà per il Cavalluccio, che in Toscana avrà certamente da sudare. In ogni caso per anticipare le vacanze, ai romagnoli servirà vincere.

E dunque eccoci al turno successivo: il 28 marzo alle 20.45 la Torres sarà a Gubbio. Se al calcio di inizio tra i due pretendenti alla B diretta dovessero esserci almeno gli attuali 11 punti e se la Torres non riuscisse a battere l’agguerrita compagine umbra, un successo del Cesena contro il Pescara il sabato prima di Pasqua all’Orogel Stadium varrebbe l’inizio della festa. Attesissima e ancora più meritata.

Non dovesse andare così, il match point successivo sarebbe in trasferta contro la Juve Next Gen, o ancora in casa contro la Recanatese. Solo dopo arriverà il viaggio a Sassari. Che magari ci si va lo stesso, che la Sardegna è una meraviglia (anche se non come la Romagna), che il 21 aprile magari ci si abbronza già. Che il sole, dopo tanto buio, è ancora più bello.