Cesena, ecco la firma dei gioielli . Shpendi e Berti fanno sognare

Con la terza vittoria consecutiva il Cesena si regala il consolidamento del secondo posto in coabitazione col Monza a 20 punti e il ridimensionamento del distacco dalla capolista Modena da 4 a una sola lunghezza. E per completamento si è allontanata a 2 lunghezze una favorita dei sondaggi per la vittoria finale come il Palermo, bastonato a domicilio dai brianzoli. La corsa del Cavalluccio dimostra ancora una volta che in serie B non si guarda a lignaggio e investimenti perchè come sempre è il campo a dare la risposta definitiva.

Per ora il responso sui bianconeri è molto lusinghiero, cancellato lo zero alla voce vittorie al Manuzzi che stonava maledettamente con la posizione in classifica e con le performance esterne della squadra. La battaglia con la Carrarese ha mostrato ancora una volta la forza di questa squadra, capace di cambiare volto a seconda dell’avversario e di come si mettono le cose in campo. A La Spezia è stato necessario stringere i denti per ribaltarla dopo essere andati sotto. A Bolzano finalmente è arrivata anche l’imbattibilità di Klinsmann. Infine con gli apuani tornano al gol i gioielli di famiglia, gli splendidi giovani nati e cresciuti nel vivaio bianconero che si stanno imponendo anche nel durissimo mondo cadetto. Cristian Shpendi ha pareggiato il numero di gol a referto col gemello Stiven portandolo a 4 a testa, non un cattivo bottino dopo 10 giornate che proietta i due a 15, continuando con lo stesso trend.

Il jolly di serata è stato il timbro di Berti, splendido nella preparazione e per fattura. Nell’anno della svolta per il gioiello di Calisese mancava il gol a bissare quello messo a segno su rigore con la Nazionale under 21. La crescita di Berti è clamorosa, viaggia a braccetto con la maturazione di testa e gambe e anche di malizia, con la Carrarese si è visto un suo contrasto di spalla con l’avversario volato via. Il ragazzo si è irrobustito fisicamente dopo essersi immerso completamente nel vestito su misura che Michele Mignani gli ha confezionato addosso.

Come al solito la panchina è corta, un problema serio quando le partite sono ravvicinate e impegnative, per cui il tecnico è costretto a un turnover forsennato: lui e lo staff sono a conoscenza di condizioni fisiche e problemi che altri non conoscono e quindi scelgono evidentemente a ragion veduta. Il match di martedì ha però consegnato altri elementi di riflessione: Piacentini viene ritenuto meno performante dei titolari, ma quando è schierato non delude e si dimostra un ottimo rincalzo. Diao infine dopo un primo tempo dimenticabile, si è svegliato nella ripresa offrendo a Berti l’assist giusto per il gol oltre a un paio di azioni gradevoli ed è uscito dal campo fra gli applausi.