Cesena Fc femminile: promozione storica in Primavera 1 con una squadra tutta romagnola

Una vittoria che profuma di casa, di impegno e di passione. Il Cesena Fc femminile ieri ha scritto una pagina storica centrando la promozione nel campionato Primavera 1, la massima categoria giovanile nazionale. Un risultato straordinario, ottenuto al termine di una gara dominata contro la Ternana, vinta per 5-1 grazie a una tripletta di Pedrelli e alle reti di Rocchi e Valdifiori. Il successo ha infatti consentito alle bianconere di superare la Lazio e conquistare il primato, coronando una stagione esaltante, costruita con determinazione, spirito di squadra e una forte identità. A rendere questo traguardo ancora più significativo è il cuore pulsante del gruppo: una squadra interamente composta da ragazze romagnole, cresciute sul territorio e formate nel settore giovanile del Cavalluccio. Un successo che premia non solo il talento, ma anche la visione del club, che da anni investe in un progetto tecnico ed educativo fondato sull’identità territoriale e sulla crescita graduale. "Questa promozione – ha commentato Elvio Sanna, ds e responsabile tecnico del settore giovanile, al suo nono anno di incarico – è il frutto di un lavoro iniziato nel 2016, un progetto che ha messo al centro le ragazze del nostro territorio, credendo fortemente nel loro potenziale. Vederle oggi raggiungere la Primavera 1, rappresentando con orgoglio il Cavalluccio, la città di Cesena e tutta la Romagna, è una soddisfazione immensa. Il nostro obiettivo resta chiaro: portare il prima possibile le ragazze del vivaio in prima squadra, valorizzando i talenti locali".