Cesena Fc, sanzioni per la società Multati tutti i soci americani di Jrl

Mano a mano che passano le settimane emergono episodi che indicano quanto fosse complicato il rapporto fra i soci americani di Jrl Investment Partners, che oggi controllano interamente il capitale del Cesena Fc, e quelli italiani raggruppati nella Holding Cfc. L’ultimo riguarda una multa che la Figc ha inflitto al Cesena Fc e ai soci di Jrl Investment Partners il 14 dicembre scorso. A scovarlo fra i comunicati ufficiali della Figc è stato un tifoso ‘smanettone’ che ce lo ha segnalato.

Il provvedimento della Federazione Italiana Giuoco Calcio, firmato dal presidente Gabriele Gravina e dal segretario generale Marco Brunelli, riguarda l’acquisizione da parte di Jrl del 60% delle quote del Cesena Fc, avvenuta il 20 dicembre 2021; da quella data il Cesena Fc aveva 15 giorni di tempo per trasmettere alla Coaps (Commissione acquisizione partecipazioni societarie) le certificazioni analoghe ai certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per i cittadini stranieri di tutti i soci di Jrl, ma non lo fece. Infatti si era sempre parlato di due soci della finanziaria americana (Robert Lewis e John Aiello), ma ce n’erano altri sei, indicati nel provvedimento solo con le iniziali per motivi di privacy. Per questo la Figc ha messo sotto accusa John Aiello e Robert Lewis, co-presidenti e legali rappresentanti del Cesena Fc, gli altri soci e lo stesso Cesena Fc. Alla fine del procedimento, nel quale il Cesena Fc e i soci di Jrl sono stati difesi dall’avvocato Giulio Napolitano, è stato raggiunto un accordo (corrispondente al patteggiamento in sede penale) per l’applicazione di sanzioni: 3.000 euro di ammenda a John Aiello, 1.500 euro di ammenda a Robert Lewis, venti giorni di inibizione a svolgere attività federale agli altri soci: M.G., B.A.M., J.D.K., J.M.L., A.S. e J.C.R.E. Inoltre è stata applicata un’ammenda di 2.000 euro a carico del Cesena Fc.

Pare che le ammende siano state pagate, ma che il provvedimento non sia stato portato a conoscenza dei soci romagnoli, il che potrebbe influire sui rapporti futuri tra Cesena Fc, Jrl e Holding Cfc che resteranno comunque legate ancora un anno (fino al 30 giugno 2024) per gli effetti finanziari di eventuali valorizzazioni nella cessione di calciatori che facevano parte del Cesena Fc quando la proprietà era interamente romagnola.

Paolo Morelli