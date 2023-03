Cesena Fc, sarà pesante pure l’anno in corso

di Paolo Morelli

Ha suscitato parecchie discussioni e polemiche la pubblicazione, venerdì scorso, del sunto del bilancio del Cesena FC relativo all’esercizio che va dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022. Molti si sono stupiti della perdita di quasi due milioni di euro; il sito Tuttocesena.it ha messo in risalto il forte incremento delle voci di spesa rispetto all’anno precedente: i debiti verso i fornitori sono quintuplicati rispetto all’esercizio precedente (429.000 euro contro 83.000) e il debito di quasi mezzo milione di euro nei confronti dell’Erario è stato posticipato come consentono le norme varate per la pandemia. C’è chi ha chiesto se l’andamento negativo dei conti sia proseguito anche successivamente, sottolineando però che l’obiettivo della promozione in serie B richiede corposi investimenti.

Per sapere qualcosa di più basta consultare il capitolo ‘Evoluzione prevedibile della gestione’ della relazione firmata dal co-presidente Robert Adam Lewis: "Il trend della gestione fa presumere che anche l’esercizio 20222023 - si legge - chiuderà con una perdita rilevante, come risulta anche dal budget finanziario predisposto dagli amministratori con riferimento al semestre gennaio-giugno 2023. Tale prospettiva è la conseguenza degli importanti investimenti effettuati nella sessione estiva di calciomercato al fine di rafforzare la prima squadra del Club con l’obiettivo di raggiungere risultati sportivi ambiziosi".

Dopo aver esaminato i rapporti con i soci di minoranza di Holding CFC, la relazione evidenzia che nella redazione del bilancio è stato utilizzato il presupposto della continuità aziendale per l’anno sociale in corso, in condizione di equilibrio finanziario in quanto assistita finanziariamente dal socio JRL Investment Partners che, secondo Tuttocesena.it, ha versato nella casse del Cesena FC circa 2,5 milioni di euro nel periodo luglio-dicembre 2022, dopo 1,3 milioni versati a copertura delle pardite dell’esercizio precedente.