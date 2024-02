Cesena-Fermana, Stefano Protti senza filtri: "Domani per noi non sarà una passeggiata"

Cosa può fare l’ultima in classifica, che finora ha vinto tre gare e segnato 14 reti avendone subite 36, contro la sua rivale, primain classifica, che ha 39 punti in più e che ha segnato 51 reti e ne ha subite solo 13? Sono le cifre rispettivamente di Fermana e Cesena le protagoniste del testacoda che andrà in scena domani sera nel deserto del Manuzzi. Una Fermana che però non si presenterà di fronte ai pochi intimi per recitare il ruolo di vittima sacrificale, anche perché il suo nuovo allenatore subentrato il 12 ottobre ad Andrea Bruniera, il romagnolo (classe 1967, nato e residente a Santarcangelo) Stefano Protti, ha grinta e voglia di vincere da vendere.

Protti, come sta la Fermana?

"Sta come può stare una squadra ultima in classifica. In ottobre sono subentrato in panchina, qualcosa che non mi piace fare perché significa non poter controllare il lavoro estivo che è una parte molto importante per mettere le basi per la nuova stagione. Il budget è il più risicato fra le 60 squadre di serie C, si fa quello che si può e il nostro obiettivo è evitare l’ultimo posto e giocarcela ai playout".

Come ha vissuto il periodo di pausa dopo l’esonero e prima del rientro?

"Non si è trattato proprio di un esonero, ma di una diversità di vedute con il club su come ripartire dopo una stagione memorabile e sul mio desiderio di provare qualcosa di diverso, salire un gradino a livello di squadre che speravo di meritare. Essendo sempre sotto contratto, dopo sette giornate, sono stato richiamato e sono tornato volentieri perché voglio bene alla gente di Fermo e alla Fermana, anche se ho trovato una squadra che non rispecchiava le mie idee ed il mio modo di giocare".

Vale a dire?

"La squadra giocava in modo diverso dalle mie idee, non praticava un calcio aggressivo. Così abbiamo cambiato diversi giocatori veterani, fra risoluzioni di contratto e cessioni, abbiamo iniziato un lavoro tecnico e fisico ed ora la situazione è un po’ migliorata. Stiamo meglio fisicamente ed anche tecnicamente, infatti abbiamo perso solo due partite nelle ultime otto, fra cui quella a Pontedera, clamorosa, con quattro palle gol sprecate da noi nei primi 30’".

Ora puntate alla salvezza?

"Certe cose per pudore non possiamo nemmeno farcele uscire dalla bocca per non prendere in giro i tifosi, la gente e anche noi stessi. Se riusciremo ad arrivare penultimi avremo compiuto un miracolo calcistico, poi speriamo di giocarcela ai playout. Voglio essere molto onesto e chiaro con me stesso e con tutti".

Sabato (domani, ndr) affronterete il Cesena: gara scontata?

"La situazione è molto semplice: il Cesena è la squadra più forte del campionato, una macchina da guerra stratosferica in tutti i reparti. Per darvi un’idea vi dico questo: tutte le riserve bianconere nella Fermana sarebbero titolari. Hanno un tecnico bravo e vincente e dei tifosi non da B ma da A".

Cosa dirà ai suoi ragazzi?

"Che non verremo in gita e che dovremo disputare una grande partita, essendo corti ed aggressivi, e sperare che il Cesena sia un po’ al di sotto delle sue possibilità. Se pensassimo di venirci a difendere per 95 minuti, a meno che non ne siamo costretti, allora vorrebbe dire che saremmo pronti a suicidarci".

Però giocherete senza i tifosi bianconeri.

"Ed anche senza i nostri che a Recanati una sera alle 21 erano in 300. Spero rappresenti un vantaggio per noi anche perché l’entusiasmo di diecimila tifosi bianconeri può anche intimorire chi non è abituato a certi palcoscenici".

Cosa teme di più del Cesena?

"Tutto. La difesa è granitica, il centrocampo è fortissimo e davanti fa spavento. E senza considerare i cinque cambi che sono sempre giocatori di altissimo livello. Vedremo. Però ricordiamoci che l’Empoli doveva essere travolto, invece ha pareggiato a Torino con la Juventus".

Stefano Benzoni