Cesena Fiera, fine di un’epoca. Renzo Piraccini si è dimesso. Patrizio Neri alla presidenza

E’ finita traumaticamente dopo 11 anni l’era di Renzo Piraccini a capo della Fiera. L’artefice del trasferimento di Macfrut a Rimini e della crescita esponenziale del salone dell’ortofrutta ieri si è presentato dimissionario dinanzi al consiglio di amministrazione di Cesena Fiera. Piraccini, 75 anni, manager di lungo corso del settore ortofrutticolo, lascia in anticipo sulla scadenza naturale del suo quarto mandato (prevista a maggio 2026) dopo l’esplosione di un contrasto con gli azionisti di riferimento di Cesena Fiera (Comune di Cesena, Camera di commercio e Italian Exhibition Group, la società fieristica riminese a controllo pubblico) sulle modalità di identificazione del suo successore alla presidenza.

Il nuovo presidente nominato è Patrizio Neri, 69 anni, già consigliere della Fiera, presidente di Jingold, uno dei gruppi leader in Italia e in Europa nella produzione e commercializzazione di kiwi. Il profilo di Neri è quello di un manager di rilievo del mondo ortofrutticolo, ben addentro alle dinamiche di Fiera e Macfrut, così come aveva indicato lo stesso Piraccini delineando un possibile percorso di successione.

Il cda ha cooptato inoltre Carlo Costa, ‘ceo’ di Italian Exhibition Group, che sale alla vicepresidenza in sostituzione di Catia Guerrini, dimessasi nei giorni scorsi. Entra nel cda, come segnale di rinnovamento anche generazionale, Alessandra Graziani, 33 anni, responsabile marketing dell’azienda Graziani, presidente dei giovani imprenditori di Rete Pmi.

Presentando le dimissioni, Renzo Piraccini ha ringraziato i collaboratori, annunciato che resterà nel settore e spiegato le sue ragioni in una lettera a consiglieri e soci nella quale afferma di aver presentato "un piano di sviluppo industriale triennale che prefigura un forte sviluppo della società, fino ad arrivare, nel prossimo triennio, a 15 milioni di euro di fatturato e un milione di utile netto", ma nel confronto con l’azionista di riferimento "per concordare un passaggio di consegne graduale ad un altro manager", gli è stata comunicata la volontà di sostituirlo a fine mandato. "A mia specifica richiesta di conoscere chi sarà a sostituirmi, perché il profilo del manager scelto è determinante nella tempistica per il passaggio delle consegne – prosegue Piraccini – mi è stato detto che questo ancora non è stato individuato ma che questa decisione è di competenza esclusiva degli azionisti senza alcun coinvolgimento dell’organo amministrativo né del sottoscritto". In una successiva lettera la decisione è stata ribadita da Comune, Ieg e Camera di commercio. Piraccini scrive di prendere atto delle decisioni e conclude: "Sono stati 11 anni di un percorso entusiasmante ricco di grandi soddisfazioni, di cui ringrazio il Consiglio di amministrazione e tutti i dipendenti e collaboratori".

Emanuele Chesi