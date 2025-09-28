Cesena Fiera, l’addio di Piraccini : "Neri presidente? Se me lo avessero detto prima non mi sarei dimesso"

Renzo Piraccini, perché si è dimesso da presidente di Cesena Fiera a pochi mesi dalla scadenza del mandato e prima di Macfrut 2026? "Ho presentato al sindaco, insieme ad un ambizioso piano di sviluppo triennale che avrebbe portato la società a un fatturato di 15 milioni di euro e un utile netto di 1 milione, la richiesta di valutare il mio avvicendamento identificando un manager del settore ortofrutticolo con esperienza internazionale a cui avrei lasciato le deleghe in un tempo adeguato, non certo in sei mesi. Ma non ha voluto rivelare il nome del mio successore né procrastinare la fine del mio mandato. Ho preso atto della diversità di vedute e non condividendo questo percorso mi sono dimesso per dare agli azionisti la possibilità di sviluppare, da subito, una strategia diversa".

Sei mesi non sarebbero stati sufficienti per un passaggio di consegne? "Macfrut è la fiera più internazionale che si tiene in Italia e lo scorso anno dei 1400 espositori 560 provenivano da oltre 40 paesi esteri. Tutto ciò è il frutto di un larghissimo impegno che ha portato relazioni personali e contatti. Il modello Macfrut non è solo business ma anche organizzazione di scambi tra gli operatori, relazioni con ricercatori di tutto il mondo e conoscenza. Avevo precisato che se si fosse scelto per tempo un manager con le caratteristiche giuste il trasferimento avrebbe richiesto meno tempo, ma il nome non mi è stato rivelato, è emerso dopo le mie dimissioni".

Il nuovo presidente Patrizio Neri, presidente di Jingold, ha la fisionomia del candidato ideale da lei delineato. "Certamente. Patrizio Neri è un grande manager e un amico, ha tutta la mia stima e la mia fiducia. Se mi fosse stato comunicato prima il suo nome non mi sarei dimesso, sarebbe bastato qualche mese in più oltre Macfrut 2026 per passargli le consegne. Sarei potuto rimanere come consulente in campo internazionale".

Durante il suo ultimo mandato c’erano già state divergenze con il Comune di Cesena? "Qualche discussione sugli investimenti sul quartiere fieristico di Pievesestina c’è stata, ma nulla che andasse oltre la normale dialettica. Peraltro la parte pubblica, ossia il Comune e la Provincia, al momento della privatizzazione della fiera nel 2016, ha incassato oltre 1 milione e 800 mila euro. La fiera ha investito, con risorse proprie, su un immobile di proprietà comunale, 5,7 milioni di euro. Nulla invece da parte del Comune che pure si era impegnato in diversi interventi".

Il rapporto con il Comune è definitivamente compromesso? "Decisamente no. Sono stati undici anni eccezionali con tante cose belle coronate dalla visita del presidente Mattarella a Cesena".

A 75 anni e dopo quattro mandati non è fisiologico passare la mano? "Sono un manager e accetto le decisioni degli azionisti, anche se non le condivido. Ma l’età non è una ragione sufficiente, visto che i risultati raggiunti sono incontestabili. Largo ai giovani, certo, ma l’esperienza e la visione hanno ancora un valore".

Si è parlato di contatti tra Macfrut e Fiera di Parma: cosa c’è di vero? "E’ una sciocchezza. Solo chi non ha le giuste competenze può accreditarla. Spostare anche solo una parte del Macfrut richiede un quorum dell’80% dei consensi dei soci".

Ma lei ha trattato per un incarico alla fiera di Parma? Un ruolo del genere, anche in futuro, non configurerebbe una concorrenza sleale verso Cesena? "Questa è un’opportunità che non esiste. Io ho sempre lavorato in maniera trasparente e per il bene dell’ortofrutta. Intendo continuare a farlo, ho energia e entusiasmo. Ma per ora mi riposo un po’. Lunedì partirò per un giro in moto. Poi vedremo".