Cesena Fiera scalda i motori. E’ in arrivo la nuova ‘Car Collector’

Cesena Fiera si conferma un punto di riferimento per l’organizzazione di rassegne dedicate al mondo dei motori. In un programma di eventi che negli ultimi mesi ha raggiunto una crescita mai toccata finora, l’ultima arrivata è ‘Car Collector’ esposizione organizzata dal Museo Nazionale del Motociclo di Rimini e dedicata al mondo delle quattro ruote d’epoca. La due giorni è in programma nei padiglioni di Pievesestina sabato 30 settembre (8.30-18) e domenica 1 ottobre (8.30-16.30) e coinvolgerà professionisti, hobbisti, collezionisti e privati. Gli espositori sono circa 400 arrivati a Cesena da tutta Italia e si disporranno su un’area di 16mila metri quadrati che si dipana anche all’esterno. Ingresso 10 euro (gratuito fino a 12 anni). Due le tipologie di proposte. Prima di tutto una vasta esposizione di auto d’epoca, con escursioni anche ai mezzi militari, go kart, trattori, bicilette storiche e in parte alle motociclette. Insieme ad esse, la mostra-mercato completamente dedicata ai ricambi, all’oggettistica vintage, il modellismo, le riviste specializzate, poster e fotografie. "Per noi è una prima edizione sulla quale vogliamo investire e replicare – spiega Giuseppe Savoretti del Museo Nazionale del Motociclo organizzatore dell’evento, accompagnato alla presentazione da Matteo Ghetti – La Romagna è da sempre la terra dei motori, tuttavia manca un evento che faccia da collettore al movimento di appassionati. La scelta di Cesena Fiera arriva a suggello di una collaborazione avviata già da anni grazie alla Mostra Scambio Automotociclo che nella sua prossima edizione sarà in programma il 3 e 4 febbraio 2024". Ad arricchire l’evento ci sono anche alcune piccole esposizioni e la presenza di numerosi club del territorio: Collectors History Carclub di Cesena (CHC), Club HF di Santarcangelo, Club Città di Cesena, Go kart d’epoca di Maurizio Zani di Cesena, Museo del Trattore d’epoca di Savignano, Moto Guzzi Club Cesena. "Lavoriamo per rendere sempre più ricca l’offerta – ha commentato il direttore di Cesena Fiera Luigi Bianchi – alla quale quest’anno aggiungeremo nuovi eventi, che spaziano dal settore olistico a quello dell’astronomia, senza dimenticare i ‘classici’ come Ruotando, la fiera ornitologica e la mostra canina. Da qui a metà dicembre in ogni fine settimana si svolgerà qualcosa".

Luca Ravaglia