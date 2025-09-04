Cesena, Fusco si promuove: "Il miglior acquisto? Mignani"

E’ un Filippo Fusco loquace, ciarliero e soddisfatto quello che si concede in sala stampa al Manuzzi per parlare del mercato del Cesena, chiuso lunedì scorso.Soddisfatto del suo lavoro e della squadra costruita con 12 arrivi in bianconero (8 definitivi e 4 prestiti) a fronte di 7 partenze. "Il miglior acquisto è stata la conferma di Michele Mignani con cui diamo continuità all’ottimo campionato scorso. Sono soddisfatto di come siamo riusciti a cambiare la squadra, poi come al solito sarà il campo a parlare. Mi sono attenuto alle indicazioni della società e del direttore Di Taranto, è arrivata gente motivata, con alte qualità umane".

Sono tre gli obiettivi per il direttore dell’area tecnica, scritti in grande in agenda."Gli obiettivi stagionali sono il mantenimento della categoria in primis, continuare con la valorizzazione e la maturazione dei giovani e infine rimettere in equilibrio i conti. Come? Razionalizzando i costi e abbassando il monte ingaggi. Devo ringraziare tutti i nuovi arrivati per come si sono comportati, hanno acconsentito a tagliarsi lo stipendio pur di venire a giocare a Cesena, una scelta sentita come opportunità all’interno della loro carriera. Sono soddisfatto che tutti abbiano accettato le nostre condizioni".

Anche attraverso contratti annuali che potrebbero allungarsi in futuro come nel caso di Diao. Fra tanta soddisfazione, c’è anche un rammarico. "Non siamo riusciti ad acquisire un centrale mancino, per ora abbiamo solo Mangraviti da quella parte, serviva un altro per fare la coppia e non siamo riusciti a prenderlo. Abbiamo però in rosa elementi che possono giocare anche a sinistra e quindi faremo di necessità virtù. Si può sempre fare meglio, ma credo di aver quasi del tutto assecondato i desideri del mister".

Cesena migliorato in difesa e a centrocampo, ma per l’attacco c’è qualche perplessità."Continueremo con la valorizzazione di Shpendi spinta anche dalla convocazione con la nazionale albanese. Olivieri ha tanta esperienza e appena sarà a posto fisicamente ci darà una grande mano. Blesa fa un lavoro straordinario a prescindere dai gol, ha potenzialità importanti; Diao infine è uno dei prospect più interessanti a livello europeo. Pensate che era stato convocato dal selezionatore della nazionale under 20 spagnola ma ha preferito restare, gli fa onore e il tecnico spagnolo ha capito le nostre esigenze. Non è arrivato dal Parma Hai Mohamed, un altro giovane che ci interessava molto in attacco per cui era tutto apparecchiato. Sarebbe stato un arricchimento e ci avrebbe dato una mano. Sarebbe stata la ciliegina, vuol dire che la troveremo fra i nostri giovani".

Naturalmente l’acquisto migliore è stato trattenere Klinsmann e Shpendi. "Molte le richieste, ma non volevamo svendere pur di vendere. Continuiamo con la loro valorizzazione anche con le convocazioni di entrambi per le loro nazionali".Castagnetti è un top come Bisoli, saranno punti di riferimento importanti per i giovani con la loro esperienza. "Castagnetti l’abbiamo identificato a giugno, utilissimo ad aiutare i giovani bisognosi di affiancarsi a gente esperta per crescere. In un primo momento avrebbe voluto restare a Cremona perché si sentiva ancora protagonista in A, siamo onorati di averlo con noi".

Infine il campionato, difficile come al solito con alcune squadre favorite. "Chi è sceso dalla serie A ed ha mantenuto l’organico come Venezia, Empoli e Monza, ma anche Palermo e Modena oltre alla blasonata Sampdoria. La continuità fa la differenza: serve un gruppo sano ed unito, convinto e orgoglioso di vestire la maglia".