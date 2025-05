Cesena: futuro incerto per Mignani e il direttore sportivo

"Ho un altro anno di contratto con il Cesena ma sappiamo che i contratti hanno valore fino ad un certo punto, quello che conta è che ci sia la volontà di entrambe le parti di continuare insieme. Io posso dire che sono stato benissimo a Cesena, ho trovato una società che mi ha appoggiato, un gruppo con qualità morali e tecniche altissime, nei prossimi giorni faremo una chiacchierata per decidere se continuare insieme oppure no". Le dichiarazioni di mister Mignani al termine della gara persa con il Catanzaro hanno suonato un po’ come un addio. La società, in realtà, ha apprezzato molto il lavoro dell’allenatore e sarebbe orientata verso una conferma. Un passaggio verbale, è chiaro, perchè il tecnico ha già il contratto per la prossima stagione. Ma Mignani accetterà di restare o ha già deciso di lasciare Cesena? Diversa la questione direttore sportivo che sarà affrontata nei prossimi giorni. Spetterà sicuramente al direttore generale Corrado Di Taranto confrontarsi con Fabio Artico dopo la riunione in call con la proprietà che sarebbe stata programmata per mercoledì sera. Non ci sarebbe l’intenzione di andare avanti insieme, la cosa era sembrata già palese settimane fa quando negli Stati Uniti erano volati soltanto il dg Di Taranto e Agostini. Qui però la matassa è dura da sbrogliare poichè Artico ha un contratto fino al 2027. Difficile si arrivi ad una risoluzione del contratto con eventuale accordo economico, più probabile la strada dell’esonero. Chi lo sostituirà? Il dg Di Taranto ha un buon rapporto con Giorgio Zamuner, i due hanno lavorato insieme, anche alla Spal. Poi sono emersi i nomi dell’ex Stefano Stefanelli, sotto contratto fino al 2028 con la Juventus, ma legato al destino di Cristiano Giuntoli che potrebbe lasciare Torino, e quello dell’ex ds del Granada Matteo Tognozzi, seguito dal Palermo.

Andrea Baraghini