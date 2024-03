Cesena, Gubbio sarà ancora lo spartiacque. In Umbria il Cavalluccio cambiò passo

Lunedì sera contro l’ambizioso Gubbio serve una reazione immediata dopo il ko di Carrara, insomma una prova tipo quella dell’andata che rappresentò la svolta del campionato dei romagnoli primi della classe.

Fu un pari che valse come una vittoria.

La squadra infatti sommersa dalle difficoltà dopo pochissimi minuti (espulsione assurda di Corazza e padroni di casa in gol con Di Massimo), pur in inferioritò numerica ribattè con convinzione colpo su colpo, non solo pareggiò sempre nel primo tempo con Adamo ma cercò di vincere fino alla fine dimostrando quella mentalità forte che è stata poi tra i presupposti della capolista per tutto il resto del torneo.

A inizio gara Toscano schierò Bumbu (che a gennaio è stato poi ceduto proprio al Gubbio) e tenne inizialmente in panchina Shpendi. Dopo un paio di minuti l’assistente vede un fallo di rezione inesistente, a palla lontana, di Corazza su Signorini e convince l’arbitro ad espellere l’attaccante.

Poco dopo Toscano toglierà Bumbu inserendo Shpendi che poi nella ripresa dovrà lasciare il posto a Ogunseye. Il Gubbio approfitta di tale grande vantaggio e al 16’ passa con Morelli che sulla destra salta Donnarumma, mette al centro sul secondo palo dove Ciofi scivola e Di Massimo è lesto a infilare Pisseri. Il portiere romagnolo sarà poi protagonista sullo stesso Di Massimo.

Il Cesena è tosto, sfiora il gol con Kargbo, fa gioco nonostante l’uomo in meno e proprio Kargbo al 37’ si infila tra le linee e sulla sinistra vede il perfetto taglio di Adamo che in area e con un tocco sotto abilissimo firma il pareggio.

Il risultato non cambierà, sarà un Cesena compatto e determinato che addirittura cerca il successo e dimostra che pur in condizioni di difficoltà sa come comportarsi. Quella sera a Gubbio fu un momento importantissimo che diede ancora più convinzione alla cavalcata bianconera.

Quella che deve riprendere assolutamente lunedì sera; da Gubbio a Gubbio per una dimostrazione di forza anche se questa volta quel pari che valse come una vittoria dovrà trasformarsi in vittoria numerica.

La Torres in quel turno perse 2-0 con l’Entella e i romagnoli, secondi, si avvicinarono ai capolisti sardi. Questa la formazione bianconera: Pisseri, Ciofi (1’ st Pieraccini), Prestia, Silvestri, Adamo (29’ st Pierozzi), Francesconi, De Rose, Donnarumma, Kargbo, Bumbu (19 ’pt Shpendi, 29’ st Onguseye), Corazza.