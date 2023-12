Cesena, i punti di forza di una fuoriserie . Bianconeri da record, superiori in tutto

Il Cesena chiude nella maniera migliore possibile il girone di andata strapazzando il Perugia a domicilio e conquistando la quattordicesima vittoria su 19 gare disputate.

Solo la tenace resistenza della Torres limita la soddisfazione per un comportamento da record, non ci fosse l’exploit inaspettato dei sardi, il Cavalluccio avrebbe sostanzialmente ’ammazzato’ il campionato coi suoi 46 punti, media 2,42 a partita. Ma anche miglior difesa (con Torres e Carrarese), miglior attacco con 44 gol segnati e una mostruosa differenza reti di 31 contro 16 della seconda, sempre la Torres.

La capolista a Perugia è passata con l’autorità di chi è superiore in tutto, di fisico, tattica e testa. Questo Cesena fa innamorare per il gioco possente che esprime e per le splendide ’rasoiate’ che non danno respiro agli avversari.

Le scorribande di Kargbo, finchè ha avuto fiato, e di Shpendi che ha portato al gol di Berti, testimoniano una superiorità psicofisica dirompente. Quando il rullo compressore si mette in moto non ce n’è per nessuno e se l’attacco si inceppa saltano fuori i goleador atipici della cooperativa, nel caso specifico Saber con la sua doppietta.

Formisano, giovane neo tecnico umbro, non ci ha letteralmente capito nulla subendo una dura lezione da Toscano. Qualcuno ha storto il naso vedendo la formazione iniziale, col mancato schieramento di Berti, Francesconi e Shpendi. C’erano anche motivazioni obiettive (acciacco a un piede per Cristian e l’influenza per il centrocampista), unite al fatto che il tecnico fa il suo mestiere verificando i giocatori tutta la settimana e quando opera scelte lo fa a ragion veduta.

Terminato il girone di andata si tirano le somme, in vista del ritorno di norma più difficile in primis perché molte squadre si rafforzano al mercato di gennaio e soprattutto perché diventa più arduo ripetersi.

Questo Cesena è completo in ogni reparto, l’esplosione dei giovani ha completato una rosa ritenuta dai più insufficiente dopo il mercato estivo. Alcuni esempi eclatanti. Serviva un difensore, tanto più dopo l’infortunio di Ciofi. Pieraccini è semplicemente perfetto, gioca con l’autorità del veterano e non fa rimpiangere il titolare che quindi può guarire senza accelerare i tempi. Semmai sarà un problema di Toscano quando Ciofi tornerà a disposizione. Ma averne di problemi del genere.

A centrocampo la scelta è chiara, quando sta bene gioca Francesconi con Varone pronto a subentrare o a sostituirlo quando serve. L’attacco non ha confronti in categoria per varietà di caratteristiche e capacità, quello veramente indispensabile è Shpendi. Insomma, meglio di così Artico non poteva lavorare, difficile semmai capire cosa migliorare al mercato di gennaio, correndo il rischio di rompere equilibri di spogliatoio.

Infine la condizione psicologica apparsa evidente a Perugia. Vincere aiuta a vincere, rafforza l’autostima di un gruppo che lo scorso anno ha perso la volata anche per ragioni di testa. Non si vedono all’orizzonte al momento inciampi che possano interrompere lo stato di grazia del Cesena anche perché dice bene Toscano, per lui i giovani sono cresciuti mentalmente come è naturale vista la loro età, ma lo hanno fatto soprattutto i veterani come De Rose, Prestia e Silvestri.