"Cesena ignorata dallo spot tv? Il turismo qui non è valorizzato"

Il caso del documentario turistico sull’Emilia-Romagna mandato in onda sulla tv tedesca (commissionato dalla Regione Emilia-Romagna) che non fa cenno di Cesena e di Forlì continua a suscitare reazioni indignate e polemiche. "Come ripetiamo ormai da anni, le politiche del turismo a Cesena non sono mai state una priorità e dunque, per quanto eclatante, il caso dello spot televisivo destinato al mercato tedesco, che ha quasi ignorato la Romagna e saltato a piè pari la nostra città, è solo la punta dell’iceberg di una lunga catena di episodi imbarazzanti" commenta la lista civica ‘cambiamo’.

Il documentario presenta 50 luoghi della nostra regione da visitare, è rivolto al pubblico tedesco e spazia dal mare ai monti. Il territorio cesenate in realtà non è affatto ignorato: grande rilevanza viene data infatti a Cesenatico come meta turistica e culturale, mentre è presentata anche Sogliano al Rubicone. Ma l’esclusione di Cesena (come peraltro Forlì e altre località forlivesi) ha scatenato le polemiche.

La lista civica ‘Cambiamo’ fa riferimento a responsabilità dirette degli amministratori che non ‘credono’ nella valenza turistica della nostra città. "Non vorremmo infierire, ma non è certo la prima volta che il nostro Comune si lascia sfuggire dei preziosi finanziamenti regionali per iniziative turistico-culturali e dunque - ci chiediamo - se non siamo capaci noi a promuoverci e a valorizzare i nostri tesori, per quale ragione dovremmo aspettarci che lo facciano altri?".

"La Regione, poi, completa l’opera con il suo atteggiamento troppo emiliano-centrico, come dimostra il sito di ‘Destinazione Romagna’ dove, ancora oggi, Cesena neppure compare e lo stesso trattamento viene riservato al nuovo brand dei ‘Percorsi del Savio’" osserva ancora la lista civica ‘Cambiamo’.