Cesena, il 2025 va a gonfie vele. Svolta con le 3 vittorie consecutive

Secondo posto in classifica a braccetto con il Monza e vetta avvicinata, ora il Modena dista un solo punto, dopo la vittoria di martedì contro la Carrarese. Cavalluccio in testa da solo però nella classifica di serie B dell’anno solare. Ovvero, dal primo gennaio ad oggi, i bianconeri hanno messo in cascina 48 punti, quattro in più del Palermo, secondo in questa particolare graduatoria e scavalcato grazie ai due successi contro Sudtirol e Carrarese e alla contemporanea frenata dei siciliani che hanno invece racimolato un solo punto nelle ultime tre uscite mentre terzo posto a sette lunghezze di distanza per Modena e il Frosinone.

Il Cesena è anche la squadra che dall’inizio dell’anno ha conquistato più vittorie, 13 contro le 12 sempre del Palermo, ha segnato in tutto 35 reti, incassandone 31. Meglio, in quanto a gol subiti, ha fatto solo la Juve Stabia con 28. Ovviamente dati comparabili solamente con le squadre che frequentano la B in questa stagione e che c’erano anche lo scorso anno.

Occorre quindi togliere chi a maggio è salito in A (Sassuolo, Cremonese e Pisa) o è sceso in C, (Cosenza, Brescia e Salernitana) ma anche chi ha fatto il percorso inverso in questo campionato ovvero Venezia, Empoli, Monza, Entella, Pescara e Padova, tutte quante con un numero di partite inferiore da comparare. Come sempre le statistiche danno vita a considerazioni a più ampio spettro. Per esempio si può tranquillamente affermare che l’Exploit bianconero di questo inizio campionato ha fondato le sue radici nell’opera cominciata da Michele Mignani già nella passata stagione.

Il Cavalluccio si è infatti presentato all’alba del nuovo anno con un fardello di insicurezze e punti interrogativi che si sono pian piano sciolti. Il 2024 si era chiuso con Il dicembre nero delle cinque sconfitte ed un a sola vittoria, in casa contro il Cosenza, che aveva fatto scricchiolare le certezze costruite nei mesi precedenti e reso la classifica preoccupante. Dal pari interno (0-0) contro il Cittadella nella prima uscita dell’anno in poi è stato invece un crescendo di segnali positivi. Ventotto in totale i punti conquistati fino al termine della regular season che hanno consentito di centrare, da matricola, il settimo posto e quindi l’accesso ai playoff terminati al primo giro di giostra per opera del Catanzaro. In estate, in sede di mercato, si sono tappate le falle nella rosa, non una rivoluzione ma aggiustamenti mirati che hanno reso il gruppo più adatto a mettere in pratica il credo del tecnico.

Se poi la vittoria contro la Carrarese, terzo successo al Manuzzi del 2025, è il segnale che anche in casa la musica è cambiata, la stagione per i colori bianconeri può diventare veramente interessante.