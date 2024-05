Cesena, il calcio è di tutti. In campo amicizie vere

Ci sono i luoghi comuni, le frasi di circostanza e i progetti abbozzati perché qualcuno, da qualche parte, dice che serve partecipare. Poi ci sono quelli che nascono da una passione comune, che è più forte di qualsiasi diffidenza, e che con poco, portano tantissimo.

L’Integration League è decisamente stato uno di questi. Perché davvero lo sport sa arrivare dove tante altre vie si fermano.

L’ennesima dimostrazione c’è stata giovedì quando, a oltre un anno di distanza dalla nascita del progetto, un gruppo di ragazzi provenienti dalle più svariate parti del mondo si è rivisto, nell’intento di mantenere saldo un legame nato intorno al pallone.

"E’ stato bello – racconta Gianluca Galassi del Cesena Calcio, uno dei referenti dell’iniziativa – perché anche se il nostro gruppo aveva partecipato al torneo organizzato la scorsa stagione, anche in questi mesi siamo rimasti in contatto, attraverso una chat di gruppo e una serie di incontri, che spesso cominciano con una partita e poi proseguono davanti a una pizza. Si è creato un legame solido, che ha superato tante barriere".

Il progetto, voluto dalla Lega Pro, prevede l’invito ai club della categoria, a formare squadre composte da un mix di atleti della zona e di richiedenti asilo, come per esempio quelli alle prese con la richiesta dello status di rifugiato.

"C’era chi non parlava italiano, chi si barcamenava con l’inglese e chi conosceva solo il francese. Poteva non essere semplice e invece ci siamo aiutati tutti, chi sapeva più di una lingua si metteva a disposizione per fare da interprete e così alla fine è venuto fuori che in un attimo ci si capiva tutti, dentro e fuori dal campo. Siamo andati pure alle finali nazionali, in ritiro tutti insieme, vivendo un’esperienza per tanti senza precedenti. Lo si leggeva nei loro occhi. Ora qualcuno ha trovato lavoro altrove e si è trasferito, ma la fetta più grossa è rimasta qui, tra noi, inserendosi nella comunità. Chi ha bisogno di un consiglio o di un aiuto, scrive nella chat e le risposte arrivano immediate. E concrete. Siamo partiti col calcio, ma siamo arrivati molto oltre. E di certo non abbiamo intenzione di fermarci".