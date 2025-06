Cesena, il punto fermo è la difesa. Sul tavolo c’è il destino di Prestia

Il podio dei giocatori più impiegati da Michele Mignani nello scorso campionato ha visto salire sul gradino più alto Massimiliano Mangraviti, 3178 minuti e due sole gare saltate di cui una per squalifica, poi Giuseppe Prestia, 2896 minuti in 35 gettoni e Andrea Ciofi che nonostante la partenza di stagione come riserva di marco Curto, alla fine ha messo insieme 2595 minuti in 33 gare. I tre difensori sono risultati quindi i titolarissimi del Cavalluccio nell’anno del ritorno in cadetteria, un pacchetto al quale il tecnico ligure si è affidato tutte le volte che ha potuto, al netto quindi ci acciacchi fisici o squalifiche, ma che non è detto che rimanga integro per la prossima stagione.

La difesa probabilmente sarà il reparto che subirà meno stravolgimenti in sede di mercato, ma qualche ritocco è inevitabile ed il primo passa dal nodo Prestia. Il capitano incontrerà nei prossimi giorni, al ritorno dal viaggio di nozze, la società per capire meglio il suo futuro. A novembre festeggerà le 32 primavere e al Cesena è legato da un solo anno di contratto, l’argomento del faccia a faccia con i vertici bianconeri sarà quindi il rinnovo e in caso di mancato prolungamento potrebbe valutare offerte, anche pluriennali, che di sicuro non mancheranno soprattutto dal piano inferiore. Già lo scorso anno per l’ex Parma e Alessandria si era fatto avanti il Trapani. Date per certe invece le conferme di Mangraviti e Ciofi e per probabile quella di Piacentini, l’altro punto interrogativo riguarda Simone Pieraccini. Il classe 2004 tanto stimato da Domenico Toscano è e rimane un patrimonio del Cesena e proprio per questo non ci si può permettere, alla sua età, di fargli vivere un altro anno da spettatore. Sempre in tema prestiti, ma questa volta di rientro, nei ranghi torna Luigi Silvestri dopo la stagione al Trapani. Posizione, la sua, che si valuterà insieme al mister. quel che è certo è che dal mercato dovranno arrivare minimo un paio di elementi, numero che può però variare a seconda delle uscite.

In tema mercato per ora è solo una manifestazione di interesse quella del Palermo per Jonathan Klinsmann che rimane comunque nel mirino anche di Parma e Torino e con qualche estimatore anche all’estero. Situazione in stallo anche per Cristian Shpendi. Il portiere Demba Thiam, la punta Emanuele Rao, entrambi ex Spal, e l’esterno d’attacco Pierluca Luciani del Messina i possibili primi colpi in entrata. Per quanto riguarda il settore giovanile, ratificate le dimissioni di Roberto Colacone, nelle prossime ore dovrebbe essere ufficializzato il nuovo assetto direttivo che vede Massimo Agostini nel ruolo di responsabile e con Davide Succi, coadiuvato da Fabrizio Farò, come braccio operativo.