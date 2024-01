Cesena, il sogno di Saber: "Serie B? Non molleremo"

di Stefano Benzoni

Per coronare un sogno. Circondato da compagni impagabili, in una città che vive e respira calcio, da tifosi meravigliosi e da un club di prima fascia, Saber Hraiech (foto), classe 1995, centrocampista alla seconda stagione in maglia bianconera, è alla ricerca della sua ‘pietra verde’: il ritorno in serie B. "Voglio riprendermi la categoria di cui ho già fatto parte ma dove sono capitato senza conquistarla direttamente. Quest’anno invece è la volta buona, o almeno faremo in modo che lo sia".

Come giudica finora la stagione del Cesena?

"Finora è stata buonissima, ma basta poco per rovinarla. E noi lavoriamo ogni giorno perché non accada".

L’impressione è che il Cesena sia la squadra più forte.

"Può essere, però a volte i più forti non vincono. Certe partite paiono scontate ed invece non lo sono. Dobbiamo continuare a stare sempre sul pezzo e dimostrare la nostra forza sul campo".

Come giudica la sua stagione da tre gol e un assist in 14 partite?

"Conta quello che ha fatto la squadra. Volevo fare di più, posso fare di più. All’inizio, a causa un problema muscolare, ho giocato poco. Poi mi sono messo a disposizione cercando di dare sempre il massimo come farò fino a fine stagione".

In cosa vuole e può migliorare?

"Devo essere meno istintivo e prendere meno ammonizioni. Poi nelle scelte di gioco".

In cosa il Cesena di oggi è diverso da quello della passata stagione?

"Contrariamente all’estate 2022, in luglio siamo ripartiti da una base solida. C’è un mix fra giovani e veterani molto azzeccato. Ci aiutiamo a vicenda e loro, che io chiamo ‘i miei talenti’, sono bravi, ascoltano, s’impegnano e lavorano".

Questo Cesena segna poco in base a quanto produce.

"Gli attaccanti fanno un lavoro eccezionale in fase di non possesso palla, però dovremmo cercare di chiudere le partite prima anche se non è facile".

Contro il Pontedera giocherete senza la Mare e contro la Fermana sarete senza pubblico.

"Perderemo qualcosa ma non importa perché dovremo essere più forti di tutto e di tutti".

Domenica contro la Spal non sarà facile e mancherà Prestia.

"Sarebbe stata difficile anche con lui. Loro stanno andando male, ma hanno giocatori forti, gente che ha fatto la B e la A, dovremo stare molto attenti e farci trovare pronti".

Dove si deciderà la gara?

"Non dovremo sbagliare l’atteggiamento perché quando siamo sul pezzo siamo una squadra forte, sennò diventiamo una squadra normale o quasi".

Quanto potrebbe incidere su Shpendi la questione del padre?

"Deve capire che lui non c’entra nulla e deve stare tranquillo. Sono cose che succedono, non è facile, lo so, ma sono situazioni che si deve far scivolare addosso".

Quale sarà il momento chiave della stagione?

"Le gare di gennaio e febbraio. Se a marzo saremo ancora in testa potremo essere ottimisti".

La Torres non sembra avere intenzione di mollare.

"Ci proveranno fino alla fine, ma anche noi non abbiamo nessuna intenzione di mollare".

Cosa la fa essere fiducioso?

"Gli allenamenti che vedo dal primo giorno di ritiro. Ci alleniamo in maniera pazzesca e anche quelli che giocano poco fanno un grande lavoro. E non è un aspetto così scontato".