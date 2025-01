Cesena, il successo di Genova scaccia la crisi. Ma ora serve continuità, subito testa al Bari

L’urlo liberatorio di Daniele Donnarumma non ha la stessa valenza planetaria di quello di Marco Tardelli ai mondiali dell’82, ma per il mondo del Cavalluccio ha un peso fondamentale, monumentale. Non solo per l’autostima di Donnarumma, che in campo dà sempre il massimo anche se a volte si appisola quando si trova a difendere il secondo palo di Klinsmann. Quel gol, il suo primo quest’anno, cancella, almeno per una settimana, un mese di cattivi pensieri e rimette al sicuro la panchina di Mignani. Probabilmente il gol più importante della stagione, emblema di una vittoria fondamentale che però deve costituire solo un capitolo cui farne seguire altri per poter pensare al pericolo scampato.

Con la Sampdoria il Cesena ha interrotto una china pericolosa che lo stava portando dritto in zona playout contando su un organico non proprio adatto a sopportarne ansie e frustrazioni. Finalmente tornano al gol i due ex Cittadella, soprattutto Antonucci, sinora deludente, non tanto per impegno e partecipazione al gioco, ma perché a digiuno di gol. Coi due goleador del Ferraris cresce la cooperativa del gol, ora a 10 soci. Naturalmente la voce grossa la fa Shpendi coi suoi 10 timbri, tuttora capocannoniere cadetto con Iemmello del Catanzaro, nonostante un mese di stop. Il Cesena non vinceva e non segnava da un mese e cioè dalla vittoria casalinga sul Cosenza di metà dicembre. Non vinceva lontano dal Manuzzi da oltre due mesi e cioè dal blitz di Cittadella il 10 novembre. Non vinceva a Marassi da più di 14 anni, lontano 2011, quando comandava Ficcadenti e si respirava profumo di massima serie.

Ma sono altre le notizie succose del blitz nell’anticipo di venerdì. La conferma dell’importanza di Cristian Shpendi anche quando non si piazza a referto per il gol. Volonteroso nel lavoro sporco, intelligente nel rapporto coi compagni, capace di creare assist pur riconoscendo che il gol di Donnarumma è un colpo di genio dell’esterno per coordinazione e precisione da biliardo. Il gemello non è al top della forma, ma è fondamentale per l’economia della squadra. La crisi bianconera corrisponde con precisione millimetrica alla sua assenza dopo l’uscita per infortunio col Cosenza. Segni importanti anche da parte di Bastoni ed è una gran notizia perché tecnicamente l’ex Empoli non si discute. Quindi tutto a posto? Assolutamente no, servono prove maiuscole col Bari al Manuzzi e in trasferta a Catanzaro. Mignani stavolta le ha indovinate tutte ed occorre dargliene atto, si è concesso all’abbraccio dei suoi dopo l’inizio da incubo del Ferraris ed è un segnale importante, segno che lo spogliatoio era con lui anche prima di Marassi.

Daniele Zandoli