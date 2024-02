Cesena impeccabile dalla panchina ai titolari. Dieci i gol segnati da chi è entrato in corsa

di Roberto Daltri

Battendo il Pineto con le reti segnate da Corazza e Ogunseye il Cesena di Domenico Toscano ha raggiunto la settima vittoria consecutiva. All’intervallo le squadre erano sullo zero a zero e a quel punto è entrato in gioco un fattore che sta spesso risultando determinante: il ricorso alla panchina.

La prima rete, quella segnata da Corazza è scaturita da uno spunto di Augustus Kargbo che aveva sostituito Berti; poi serviva il gol della sicurezza e a quello ha pensato Roberto Ogunseye, partito anche lui dalla panchina per segnare il suo terzo gol stagionale. Da quando si possono sostituire cinque calciatori i cambi hanno assunto una grande importanza e il Cesena ne sta davvero facendo tesoro.

A conferma di questo fatto basta ricordare che in altre due delle gare che fanno parte della striscia di vittorie ancora aperta ci sono due casi di gol arrivati dalla panchina: Kargbo al 23’ della ripresa nel match contro il Sestri Levante ha premiato gli sforzi del Cesena che cercava di tornare in vantaggio con un destro di grande precisione.

Anche ad Ancona il gol che aveva chiuso i conti l’aveva segnato un subentrato, in quel caso la firma era quella di Matteo Francesconi. Casi specifici a parte, il dato che colpisce è quello complessivo: sono dieci i gol e undici gli assist dei quali finora i bianconeri hanno usufruito da parte di chi è entrato a gara in corso.

Il Cesena ha una rosa profonda, dalla qualità media alta e saper gestire bene i cambi diventa una risorsa che sposta gli equilibri. Non va nemmeno dimenticato il fatto che il Cesena in attacco dispone di calciatori con caratteristiche complementari: Cristian Shpendi in questa stagione spesso viene impiegato come esterno offensivo, ma alla occorrenza sa diventare un centravanti puro, magari quando esce Corazza.

Augustus Kargbo a gara in corso con i suoi strappi, con i suoi dribbling mette sempre in difficoltà le difese avversarie che non sanno come fermarlo. Lo stesso Roberto Ogunseye può diventare un fattore determinante a partita in corso, visto che con la sua stazza fisica è in grado di scardinare le difese chiuse, inoltre sono molto utili le sue sponde.

Non deve sorprendere più di tanto questo dato, pensando a una delle frasi più ricorrenti di Domenico Toscano: "Abbiamo bisogno di tutti, anche chi entra e gioca dieci minuti può essere importante". Nessuno insomma deve sentirsi trascurato; perché poi si può partire dalla panchina per diventare il giocatore che, in pochi minuti, trova il colpo decisivo.