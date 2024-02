’Cesena in bolla’ a Pievesestina con 900 etichette di spumante

‘Cesena in bolla’ si prepara a proporre due giorni di brindisi nei padiglioni fieristici di Pievesestina coi migliori spumanti ‘Metodo classico’ italiani e stranieri. Si svolgerà il 12 e 13 febbraio gantendo l’imbarazzo della scelta tra 900 etichette proposte da 156 cantine di riconosciuta qualità arrivate in città per presentare ‘bollicine’ di Franciacorta, Trento Doc, Oltrepò Pavese, Alta Langa, Champagne francese e Cava dalla Spagna, oltre agli altri territori italiani vocati alla spumantizzazione.

Il tutto verrà proposto nella rassegna senza dimenticare i migliori Prosecco accompagnati da una selezione di altre bollicine Metodo Martinotti da tutta Italia e di ottimi bianchi fermi e rossi.

In abbinamento al vino, ci saranno pure assaggi di cibo con le Officine Gastronomiche Spadoni, il cioccolato d’Autore di Gardini, il salumificio Antica Foma di Modena e, dal cuore della Toscana, Siena Tartufi, con una ricca selezione di salumi formaggi e pregiati tartufi. Organizzata da Taste Production, azienda romagnola che offre servizi nel mondo del vino e del cibo al settore dell’Horeca (alberghi ristoranti e bar), ‘Cesena in Bolla’ si svolgerà dunque ancora una volta nei grandi spazi di Cesena Fiera.

L’appuntamento è in effetti prima di tutto per gli addetti ai lavori, che potranno accedere gratuitamente (previa iscrizione obbligatoria al sito), ma la manifestazione non ha dimenticato neppure gli amanti del vino e i sommelier che avranno però ingressi contingentati, 100 per ognuno dei due giorni, con biglietti del costo di 35 euro acquistabili direttamente all’ingresso.

Nata nel 2014 al Golf Club di Forlì, dall’anno successivo ‘In Bolla’ si è trasferita a Cesena scegliendo per alcuni anni il Teatro Verdi per la gioia delle centinaia di appassionati di vino che hanno sempre gremito le sale.

Nel 2022 è arrivato poi il definitivo spostamento in Fiera a Pievesestina per i vantaggi logistici che ne derivavano e per andare incontro alle esigenze professionali di ristoranti, bar, enoteche e hotel, provenienti da tutto il Nord Italia e dalla riviera romagnola che a febbraio attendono la manifestazione come come preziosa opportunità per rinnovare e potenziare la propria carta dei vini in particolare in vista dell’avvio della stagione turistica.

"In questo contesto – ha precisato Ivan Tesei, amministratore di Taste Production - grande importanza riveste proprio la presenza alla manifestazione dei produttori titolari di aziende e cantine, che hanno così l’occasione di ‘raccontare’ i propri vini, raccogliere ordini e fare affari con gli operatori di settore".

Luca Ravaglia