Cesena in campo per le donne. Videoclip contro la violenza

In occasione della Giornata Internazionale contro l’eliminazione della violenza sulle donne, sabato 25 novembre si tiene (H)-Open Week promosso da domani al 28 novembre dall’Ausl Romagna e varie associazioni.

Si parte domani alle 17.30 allo store del Cesena FC in piazza Amendola 20 (nella foto), con un evento proposto con il Cesena FC che sostiene il progetto Aziendale Well Fare “una rete per le donne”.

Saranno presenti i giocatori di prima squadra e le giocatrici del Cesena FC femminile in qualità di testimonial per la campagna di sensibilizzazione. Sarà allestito il muro delle bambole simbolo delle donne vittime di violenza e sarà presente l’associazione Artcounselling con banchetto per adottare le bambole. Il Cesena Fc ha realizzato un videoclip di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

Venerdì all’aula Suzzi dell’ospedale di Cesena, dalle 11 alle 13 , iniziativa sulla vittime di maltrattamento ed abuso in Ps con la realizzazione di un percorso e di una rete da presentare ai dipendenti.

Sabato alle 10.30 in piazza Giovanni Paolo II, verrà installata “Wall Of Dolls” con appese bambole di pezza che i cittadini potranno adottare attraverso una donazione. Il ricavato sarà devoluto al progetto aziendale di raccolta fondi “Well-Fare: rete per le donne” per l’umanizzazione degli ambienti di cura nei Pronto Soccorsi della Romagna che accolgono sia le donne che subiscono violenza che i minori.