Cesena in Wellness. Tutti in tuta ad allenarsi

Migliaia di persone hanno trascorso almeno una parte dello scorso fine settimana in tuta e scarpette da ginnastica tenendosi in forma praticando una delle tante attività sportive che caratterizzano il nostro territorio e che sono state proposte – ad accesso gratuito – nell’ambito di Cesena in Wellness, ormai collaudatissima manifestazione organizzata nell’ambito della Wellness Week, la settimana del benessere ideata appunto con l’intento di promuovere sani stili di vita su larga scala. L’importanza ormai acquisita dall’appuntamento è testimoniata prima di tutto dal fatto che durante la rassegna per molti club del territorio è diventata consuetudine presentarsi alla città in vista della nuova stagione. E’ stato coì, tra agli altri, per il mondo del Volley Club, del Cesena Triathlon e del calcio a cinque firmato Futsal Cesena.

Così mentre sul palco centrale sfilavano atlete e atleti, tutto intorno nella cornice del Club Ippodromo andavano in scena tante altre attività pensate per far scoprire l’importanza di sentirsi bene con se stessi praticando sport e seguendo sani stili di vita.

Un messaggio rivolto in particolare alle giovani e giovanissime generazioni, alle quali sono stati dedicati ampi spazi e molteplici appuntamenti.

All’interno del Club Ippodromo infatti tante società sportive cesenati hanno allestito i loro stand, proponendo in maniera dinamica e accattivante le attività che portano avanti quotidianamente nei rispettivi settori giovanili. Con l’intento, ribadito per l’ennesima volta, di accendere passioni e motivare le donne e gli uomini di domani a seguire percorsi virtuosi per la loro salute a 360 gradi: perché lo sport non è soltanto un tonico per il fisico, ma lo è, almeno allo stesso modo, anche per la mente.

E se le proiezioni sul futuro sono fondamentali, lo è altrettanto pensare al presente e dunque alla necessità di coinvolgere una fascia più ampia possibile di popolazione, a prescindere dall’età. Un obiettivo che è stato raggiunto anche quest’anno.

Luca Ravaglia