Cesena, iniziano le presentazioni. E’ il giorno del neo mister Mignani

Il ritorno in Romagna ieri in serata, dopo una due giorni milanese, per Fabio Artico, un viaggio che è servito ad approfondire i contatti sugli obiettivi di un mercato che aprirà ufficialmente lunedì 1 luglio, ma che di fatto è già iniziato. Nel taccuino del ds bianconero sono già presenti diversi nomi, anche se di trattative sul punto di essere chiuse ancora non se ne parla. Michele Maita è il rinforzo individuato per il centrocampo, lui però ha ancora un contratto di due anni con il Bari e il direttore sportivo dei pugliesi Giuseppe Magalini vorrebbe trattenerlo mettendolo al centro del progetto e affidandogli addirittura la fascia di capitano. Un colloquio tra Maita è la sua attuale dirigenza è previsto nelle prossime ore, solo dopo l’incontro si capirà se il giocatore lascerà Bari oppure no.

In difesa servono almeno due o tre giocatori di categoria ed uno di questi potrebbe essere il riminese, classe 99, Michael Venturi, da quattro stagioni pilastro del reparto arretrato del Cosenza. Lo scorso anno era nel club calabrese, in prestito dalla Juventus, Gianluca Frabotta, esterno sinistro anche lui classe 1999, ed anche lui un altro profilo valutato. Sempre dalla rosa cosentina della scorsa stagione escono altri due giocatori presi in considerazione: sono il centrocampista centrale Federico Zuccon, tornato alla casa base Atalanta per fine prestito, e l’esperto esterno offensivo Manuel Marras, giocatore duttile e per questo adattabile sia come punta che come quinto di centrocampo in un 3-5-2. Solo voci, per il momento, quelle che accostano al Cesena il difensore centrale croato Stipe Vulikic, classe 2001, rientrato al Perugia dopo il prestito con l’Hrvatski, piace però anche al Mantova, il terzino destro classe 2001 del Catania Devid Eugene Bouah e il difensore del Como, ex SudTirol, Marco Curto.

Oggi invece Michele Mignani pronuncerà le prime parole da allenatore del Cesena nella conferenza stampa di presentazione programmata per le 12 all’Orogel Stadium Manuzzi. In giornata, o al più tardi domani, potrebbe anche esserci l’annuncio ufficiale dell’arrivo come direttore generale di Corrado Di Taranto. L’ultimo nodo da sciogliere rimane la risoluzione del contratto che lo lega alla Spal, subito dopo porrà la firma sul contratto con il Cesena, un atto ridotto a pura formalità dopo gli accordi e la stretta di mano dei giorni scorsi. Di Taranto, che in settimana ha già preso contatto con l’ambiente bianconero, andrà a coprire quella casella rimasta vacante nella passata stagione, ma fondamentale per un club che vuole dotarsi di una struttura organizzativa all’altezza delle categorie più alte.

Andrea Baraghini