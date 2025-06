Cesena, Klinsmann verso l’addio. Al suo posto è pronto Thiam

Futuro lontano da Cesena quasi certo per Jonathan Klinsmann, con il Cavalluccio che avrebbe già individuato il sostituto, si tratterebbe di Demba Thiam, reduce da due ottime stagioni in prestito alla Juve Stabia, cartellino però della Spal e quindi svincolato dopo il fallimento del club ferrarese. Valige ormai quasi pronte, dicevamo, per il figlio d’arte Klinsmann, da decidere c’è solo la destinazione anche se ancora richieste ufficiali non sono arrivate agli uomini di mercato bianconeri. Il Sassuolo sembra quello più interessato, ma l’operazione è legata alla questione Stefano Turati, di rientro dopo il prestito a Monza e che Fabio Grosso potrebbe decidere di trattenere come portiere titolare vista l’esperienza già acquisita in massima serie, anche se la stagione dei brianzoli non è stata di sicuro esaltante. Klinsmann, dal canto suo, ha però bisogno di approdare ad una squadra che gli possa garantire un certo numero di presenze per potersi giocare la convocazione con la nazionale statunitense per i prossimi mondiali, difficile che accetti il ruolo di dodicesimo. Se le esigenze non si incontrassero si potrebbe aprire la pista Parma, a caccia di un numero uno in caso di partenza di Suzuki, o anche Torino. Da non escludere una destinazione estera, con qualche club tedesco che lo avrebbe attenzionato. I discorsi con il Sassuolo potrebbero però non fermarsi solo all’estremo difensore ma allargarsi anche al centrocampista centrale, ma può operare anche da mezzala, il classe 2004 Justin Kumi di rientro dal prestito alla Reggiana e che difficilmente rimarrà in neroverde in serie A.

Demba Thiam, abbiamo detto, il nome individuato per coprire la casella lasciata vuota da Klinsmann: classe ’98, oltre due metri di altezza (202 cm) , nazionalità senegalese ma cresciuto nelle giovanili della Spal, nel curriculum vanta anche le esperienze al Fano (stagione 2017-2018), poi ancora Viterbese (2019) e Foggia (gennaio-giugno 2023), ma soprattutto gli ultimi due campionati a Castellammare di Stabia dove è stato uno dei protagonisti, prima della cavalcata vincente delle vespe nel girone C della serie C lo scorso anno, poi della splendida stagione culminata con il quinto posto e l’arrivo alla semifinale dei playoff nel campionato di B appena concluso.

Thiam non è però l’unico profilo messo nel mirino dal Cesena nella lista degli svincolati dall’ormai ex Spal, c’è infatti da aggiungere anche il giovane Emanuele Rao. Classe 2006, esterno sinistro d’attacco, anche lui proveniente dal settore giovanile spallino, fu prelevato appena quindicenne dal Chievo dopo il fallimento dei veneti, Rao è stato protagonista di un’ultima stagione tra luci e ombre. Partito benissimo, tanto che a gennaio sembrava fatta per un trasferimento all’Atalanta, si è poi perso nella seconda parte di torneo collezionando alla fine 37 presenze e cinque reti in C. Le doti indubbiamente ci sono, la carta d’identità è dalla sua parte, ma anche la concorrenza non manca.

Andrea Baraghini