Cesena ko sulla sirena. Ma i giovani crescono

Sconfitta amarissima sul parquet di casa per la Cesena Basket 2005 che nel campionato di Divisione Regionale 1 ha gettato al vento una vittoria che, pur avendo giocato una gara decisamente sotto tono, aveva quasi in pugno. L’incontro si è deciso in un concitato finale che ha premiato Riccione 59-60 (14-4, 24–33, 42-50). Gli ospiti hanno capitalizzato l’apporto del recuperato Zannoni, protagonista con 20 punti, 20 rimbalzi, e 35 di valutazione collezionati in 40 minuti trascorsi sempre in campo. Cesena è invece incappata in una serata deficitaria al tiro: per restare in partita, la squadra di coach Vandelli si è aggrappata alal vena dei suoi giovani, in particolare Nocerino, che ha chiuso l’incontro con 24 punti (10 su 15 dal campo), 10 rimbalzi e 23 di valutazione. Era stato lui a propiziare il riaggancio e il provvisorio sorpasso nel concitato finale illudendo un Palaippo diventato incandescente.

La partita. Primo quarto in equilibrio con tanti errori e punteggio che non decolla fino allo scatto ospite che vale un parziale di 12-0 e un solco pericoloso fra le due squadre: 26-14. Con i senior senza mira, si accendono gli under Nocerino e Bonfim che ricuciono lo svantaggio, ma Zannoni e Russu tengono Riccione ancora avanti all’intervallo lungo di quasi 10 punti. Terza frazione con la rincorsa di Cesena che porta i frutti sperati con 11 punti di Nocerino che firma il sorpasso (40-39) prima della veemente risposta di Riccione che piazza tre triple e va all’ultimo intervallo ancora avanti di 8. Ultima frazione da infarto con la spinta di Cesena sostenuta dal pubblico che arriva nuovamente all’aggancio. Riccione sfrutta un tecnico a Nocerino per allungare di 1 (59- 58) poi va ancora in lunetta con Cruz che arrotonda sul 58-60.

L’ultimo pallone finisce nelle mani di Rossi che cerca la penetrazione, ma viene fermato fallosamente. Dentro il primo (59-60) ma errore sul secondo e rimbalzo prepotente di Zannoni che gli arbitri giudicano non falloso e che chiude la partita.

Il tabellino: Montalti, Valgimigli 3, Gabellini, Nocerino 24, Rossi 6, Poggi 8, Bonfim 5, Zoboli , Canzonieri 3, Canali, Gaggi 4, Pezzi 6. All. Vandelli.