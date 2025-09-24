Cesena, la cooperativa del gol. Tutti a segno: già sette i marcatori

Il gol di Massimiliano Mangraviti al Penzo di Venezia è arrivato a distanza di quasi due anni e mezzo dal suo ultimo acuto. Era il 21 aprile del 2023, la casacca quella del Brescia e sempre in trasferta, al Granillo di Reggio Calabria, il difensore apriva le marcature di una gara finita con la vittoria delle rondinelle per 2-1. La sua prodezza a Venezia, unita a quella di Riccardo Ciervo, hanno fatto salire a sette i bianconeri andati a segno nelle prime quattro giornate, un numero ragguardevole e che attenua le perplessità di fine mercato quando si parlava di un attacco leggerino per la categoria e di una possibile difficoltà ad andare a segno.

La realtà di questo primo scorcio di campionato dice invece che questo Cesena è capace di mandare in rete un po’ tutti e non solo gli attaccanti. Finora dal reparto avanzato sono arrivati tre sigilli: Shpendi (2) e Jalen Blesa. A loro si sono uniti i centrocampisti Ciervo, Castagnetti e Bisoli più i difensori Zaro e appunto Mangraviti.

Questa la miglior risposta ai tanti dubbi tanto che il Cesena, al momento, vanta il secondo miglior score realizzativo con 8 reti, le stesse del Pescara e dietro solo al Modena (9), ma è primo come cooperativa del gol. I canarini e il delfino, infatti, hanno entrambi mandato a segno, in tutto, sei giocatori diversi.

Anche nelle modalità c’è fantasia, il Cavalluccio ha finora adottato più soluzioni per colpire l’avversario: punizione da fuori (Castagnetti a Genova), rigore (Shpendi contro l’Entella), da calcio d’angolo (Mangraviti a Venezia), in contropiede (Ciervo sempre al Penzo) o con fraseggi brevi in area (la prima rete in assoluto di Blesa a Pescara).

Lo scorso anno, dopo quattro turni, erano stati cinque i giocatori già andati in gol: Cristian Shpendi (2), Emanuele Adamo, Tommaso Berti, Augustus Kargbo e Marco Curto per un totale di sei reti segnate e sei punti in classifica. A fine stagione furono tredici i marcatori diversi con Cristian Shpendi su tutti (11) e Daniele Donnarumma unico con una sola realizzazione.

Il punto massimo è stato toccato nella stagione 2022-2023, primo campionato della gestione Domenico Toscano, quando sul tabellino dei bomber finirono diciotto nomi con Simone Corazza in vetta (18 reti). Un record non superato nemmeno nella stagione successiva, quella della promozione in B e degli 80 gol siglati, ma con diciassette firme diverse, su tutte sempre quella di Cristian Shpendi (20).

L’avvio di questa stagione promette un’altra ammucchiata sul tabellino marcatori, un segnale positivo perché svincola la squadra dalla dipendenza da pochi realizzatori.

Andrea Baraghini