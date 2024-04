Cesena, la festa dei tifosi. Gasperoni ha fatto storia

Prima donna presidente, primo anno in carica, prima promozione conquistata sul campo, a un passo dai giocatori che esultavano.

Monia Gasperoni, da quest’anno al vertice del Centro Coordinamento Club, sta assaporando il piatto forte di un campionato vissuto sempre al massimo.

"Come in tutte le partite in casa - rivive gli attimi decisivi di sabato - arrivati agli sgoccioli del match ero pronta ad avvicinarmi al terreno di gioco, per garantire insieme ad altri colleghi, il cordone di sicurezza. L’ho fato anche contro il Pescara e lo ho fatto sospirando, convinta che per la festa avrei dovuto aspettare un’altra settimana. E invece mi sbagliavo: giusto il tempo di raggiungere la mia postazione ed ecco che è arrivato il gol: è stato indimenticabile, il coronamento di lunghi anni di sacrifici. Perché parliamoci chiaro, i sacrifici ci sono stati, eccome. A noi la serie C va strettissima".

Una vita nel mondo del calcio, una passione scolpita nel dna e tramandata dal padre, Monia Gasperoni ora si è ripresa la serie B persa ai tempi del fallimento.

"Calcisticamente parlando - riprende - il momento peggiore per me è stato quando ci incontrammo tra tifosi a discutere su quale nuovo stemma avremmo preferito mettere sulle maglie. Dopo il fallimento del club pareva avessimo perso pure il cavalluccio. Per fortuna non è andata così, ma quella cicatrice resta. E mi influenza ancora".

Sotto il profilo scaramantico, prima di tutto.

"Da settimane ormai la promozione si dava per scontata. Legittimo, la classifica era lì a parlare. Ma io sono sempre restata abbottonatissima, quella parola non la ho mai pronunciata fino a dopo la fine della gara col Pescara. Perché? Perché anche nel 2018 dovevamo essere salvi. Doveva andare tutto bene. E invece siamo falliti. Sabato sono andata con una maglia celebrativa regalatami da un amico, ma mi sono rifiutata anche solo di guardarla fino alla fine".

Ora si festeggia, pensando però già al futuro.

"Organizzeremo una coreografia come Centro Coordinamento per il gran finale, che seguirà quella firmata da ’Insieme per il Cesena’ e penseremo al finale di stagione, con la Supercoppa. Poi si volta pagina. E si va in B. Che bella la B. Ci sarà proprio da divertirsi. Ancora".