Cesena, la fucina dei portieri: da Klinsmann a Rossi, una tradizione vincente

L’aria di Cesena fa bene ai portieri, è sempre stato così. Qui vengono allevati, lanciati, rilanciati, coccolati. La storia bianconera sottolinea come anche tra i pali tanti siano stati coloro che sono decollati oppure hanno ritrovato nuova linfa. L’ultimo a poterlo testimoniare è Jonathan Klinsmann, 28 anni, contratto fino al 2026, ma pezzo da mercato estivo (in A è nel mirino di Sassuolo e Torino) che dopo aver avuto la scorciatoia della proprietà americana per approdare a Cesena l’1 febbraio 2024, terzo portiere la scorsa stagione con Toscano, in questo campionato si è spianato un’autostrada di merito, titolare riconosciuto per sicurezza, autorità e riflessi da pararigori.

Per anni nella Romagna bianconera ha proliferato la scuola portieri di Giorgio Fioravanti, cesenate, 6 presenze nel campionato di guerra del ’44 ma grande estremo difensore del Venezia che vinse la Coppa Italia (1940-41) nel quale giocavano anche Valentino Mazzola e Loik prima di passare al Grande Torino. Sotto di lui è cresciuto anche il miglior portiere della storia bianconera, per un certo periodo probabilmente il più grande al mondo: Sebastiano Rossi, 130 presenze col Cesena in B e in A, poi 12 stagioni e 240 gare nel Milan dove ha vinto anche cinque scudetti, una Coppa Intercontinentale e una Champions. Fioravanti ha plasmato anche un altro importante numero uno come Alberto Fontana (103 presenze tra A e B dal 1990 al 1993) e Adriano Bonaiuti cresciuto nel Cavalluccio ma protagonista altrove, soprattutto a Padova. Antonio Annibale (scuola Inter) invece ha difeso la porta del Cesena nella prima promozione in B (1966-’67), in totale in Romagna 198 presenze. Personaggi che hanno lasciato il segno anche Lamberto Boranga (92 presenze in A dal 1973 al ’77 compresa la qualificazione in Uefa), Claudio Billy Mantovani tra i pali nella prima promozione in A, in tutto 74 presenze (dal 1971 al ’74 tra A e B), inoltre record di imbattibilità per la serie cadetta di 1251 minuti (stagione 1972-’73), Angelo Recchi 131 presenze tra A e B dal 1979 all’83. Dopo la gloria con Roma e Milan è stato fondamentale Francesco Antonioli (passaggio anonimo già nel 1990), poi 106 presenze tra la promozione in A con Bisoli nel 2010 e la permanenza nella massima divisione. Negli anni di cadetteria si sono fatti apprezzare anche Gigi Turci, 64 presenze dal 2005 al 2007, ed Enzo Biato, 70 gare dal 1993 al ’95. Nel vivaio bianconero (2014-2017) è cresciuto anche Marco Carnesecchi, ora portiere dell’Atalanta e della nazionale che però non approdò mai in prima squadra, venduto per circa un milione ai bergamaschi pochi mesi prima del fallimento 2018. L’aria di Cesena va respirata a pieni polmoni anche da chi difende i pali.