Cesena La stagione nelle mani di Pisseri

Dopo un’annata a ben pensarci assurda, fatta di angosce e brividi ogni qualvolta gli avversari del Cavalluccio tentavano la conclusione, in questa stagione la porta del Cesena è tornata ad essere un luogo quasi inviolato. Merito dello straordinario reparto difensivo della squadra, ma merito anche di un portiere, Matteo Pisseri, classe 1991, che è bravo, esperto, para, dà sicurezza a tutti e talvolta si rende protagonista anche di qualche prodezza.

Pisseri è facile o difficile essere il portiere del Cesena?

"E’ prima di tutto una grande responsabilità in una squadra che gioca per vincere, in una piazza appassionata e con aspettative molto alte. C’è pressione, lo sapevo e l’ho sempre accettata con entusiasmo, non mi pesa, anzi è uno stimolo per fare sempre meglio".

Si è fatto un’idea di quanto capitato fra i pali l’anno passato?

"Ne ho sentito parlare ma è un argomento che non mi interessa più di tanto. Non lo dico per snobismo, ma perché le scorie del passato non ci aiutano e tolgono energie. Diciamo che è acqua passata".

I numeri in questo caso non mentono: 12 gol subiti in 23 partite, miglior difesa della C e 13 incontri senza raccogliere il pallone in fondo alla rete.

"Che dire, il giudizio non può che essere positivo. Sono soddisfatto di quanto ho fatto, ma sono soddisfatto soprattutto di quanto ha fatto la squadra. Abbiamo fatto qualcosa di necessario, ma non ancora sufficiente per centrare quello che è il nostro traguardo. La mentalità di tutti noi, del mister, dello staff e del direttore (il ds Fabio Artico), il modo in cui ci alleniamo giorno dopo giorno, mi fanno guardare con ottimismo e fiducia al futuro".

Lei sta facendo bene, ma alle sue spalle c’è un altro eccellente portiere come Alessandro Siano: uno stimolo positivo o qualcosa che le mette pressione?

"Una situazione tipica di una squadra di alto livello. Alessandro è un grandissimo portiere e la sua presenza è uno stimolo positivo per me, così come il nostro gruppo di lavoro con Giulio Veliaj e da qualche giorno anche Klinsmann".

Qual è stata la parata più difficile che ha effettuato finora?

"Per l’importanza quella a Gubbio sullo 0-1 e la squadra in 10. Avessimo preso il secondo gol forse quella partita l’avremmo persa. Invece abbiamo pareggiato e quella è stata una gara della svolta. La più difficile invece è stata quella sul tiro di Comenencia della Juve Next Gen". Ha qualche rimpianto sui gol presi?

"Quello subito in casa contro il Sestri Levante, meglio se stavo dove mi trovavo. E poi quella punizione contro il Rimini: un tiro particolare che doveva essere un cross e che invece si è trasformato in una conclusione dalla traiettoria strana".

Qual è la forza di questo Cesena?

"La voglia di vincere di tutti, dal primo all’ultimo, staff tecnico e ds compresi e la qualità di tutti i giocatori, dai più giovani ai veterani".

Il Cesena, a parte il +6 sulla Torres sembra evidentemente la squadra più forte.

"Abbiamo dimostrato di esserlo finora, ma il compito non è finito e non si è esaurito. Dobbiamo portare a termine il nostro compito e mancano ancora molte partite. Ma conosciamo la strada per completare il percorso". Che è fatta di...?

"Di lavoro, di unità, di umiltà, di lucidità e di perseveranza, senza farsi prendere dall’euforia". Chi teme di più fra le rivali?

"Non dobbiamo guardare alle altre, dobbiamo pensare solo a noi stessi. Siamo nelle condizioni di poterlo fare".

In cosa, ammesso che si possibile, questo Cesena può ancora crescere?

"Nei miglioramenti dei singoli che così potranno essere al servizio della squadra. Sia da parte dei titolari, sia da parte di quelli che giocano meno ma che sono fondamentali per tenere alto il livello degli allenamenti".

Giovani compresi?

"Sono bravi, umili, si mettono a disposizione e sono una bella risorsa. Complimenti al settore giovanile da cui sono usciti. Hanno trovato il contesto giusto in cui lavorare, migliorarsi e giocare".

Sabato arriva la Fermana ultima in classifica...

"Sarà una gara insidiosa che dovremo affrontare con il nostro ritmo, la solita intensità e voglia di vincere senza sottovalutarla".

E a porte chiuse.

"I nostri tifosi ci mancheranno ma so che ci staranno comunque vicini. Vorrà dire che cercheremo di gioire doppiamente nella successiva gara in casa".