Cesena, la strada verso La Spezia. Scelte obbligate a centrocampo

Iniziata, con l’allenamento pomeridiano di ieri a Martorano, la settimana che porta alla sfida del Picco. Partita delicata quella contro lo Spezia, dal Cesena ci si aspetta un segnale forte dopo le ultime due sconfitte. Mancano ancora cinque giorni al match, ma già è sicuro che Mignani in Liguria avrà una coperta piuttosto corta a centrocampo con l’assenza certa di Simone Bastoni, appiedato da due turni di squalifica dopo il rosso diretto rimediato nel derby contro la Reggiana (salterà anche la prossima contro il Sudtirol) e quella probabile di Dimitri Bisoli, ancora alle prese con problemi muscolari.

L’ex Brescia anche ieri si è allenato con carichi differenziati, se sabato sarà nella lista dei convocati di sicuro si accomoderà in panchina. La speranza è di averlo a completa disposizione per la trasferta successiva di sabato 25 al Druso di Bolzano. Inizio di stagione travagliato per il figlio dell’allenatore più vincente della storia bianconera: prime tre gare da titolare con l’esordio a Pescara con tanto di primo gol, quello del definitivo 3-1, con la nuova casacca bianconera, alla quarta giornata a Venezia, il 20 settembre, primo stop per problemi fisici con partenza dalla panchina ed ingresso in campo a 20 minuti dalla fine per dare manforte ad un Cavalluccio che stava portando a casa la vittoria, poi centrata, in laguna. Ancora panchina contro il Palermo con ingresso per i soliti 20 minuti finali, poi titolare a Frosinone. Un impiego dal primo minuto allo Stirpe, con il senno di poi, forse azzardato visto che contro la Reggiana Bisoli non è poi potuto nemmeno essere convocato. Questa volta si preferisce procedere con cautela e la quasi certezza della sua esclusione anche per la partita di sabato. Tornando alle possibili scelte di Mignani, a questo punto poche le alternative sulla linea mediana. Il tecnico bianconero si dovrà affidare, come contro la Reggiana, al trio Francesconi, Castagnetti, Berti e con il solo Arrigoni in panchina ma con Emanuele Adamo e Matteo Guidi, all’occorrenza, adattabili in mediana.

A proposito invece di Tommaso Berti, dopo l’esordio con tanto di prima rete, nell’Under 21 nella partita giocata al Manuzzi venerdì scorso contro la Svezia, oggi per lui secondo impegno allo Zini di Cremona (18.15) contro l’Armenia. Trasferta breve quindi che consente al talento di Calisese di essere già in campo con i compagni per la seduta di domani alle 14.30 sempre a Martorano. Dopo l’ottimo avvio di stagione, impreziosito dalla chiamata in azzurrino, per Berti è ormai prossimo anche il rinnovo fino al 2028, attualmente la scadenza è giugno 2027, l’annuncio probabilmente entro fine mese. Sempre in tema di rinnovi, anche con Jonathan Klinsmann si sta discutendo il prolungamento ed anche per il portiere fumata bianca molto vicina.

Andrea Baraghini