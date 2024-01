Cesena, la tifoseria in trasferta è da record: "Lottiamo con i ragazzi per la promozione"

Sta diventando una specie di ‘click day’, visto che quando si apre la prevendita dei biglietti di qualche trasferta del Cesena, i tagliandi volano via in un attimo. È successo anche per la gara di domani ad Ancona, in previsione della quale in appena due giorni sono evaporati i mille tagliandi disponibili. È già la terza volta quest’anno che il popolo bianconero si aggiudica tutti i biglietti messi a disposizione per la tifoseria ospite e, seguendo le comprovate indicazioni di Agatha Christie, al terzo indizio siamo davanti a una prova.

La prova che la città ha tutte le intenzioni di restare abbracciata al Cavalluccio fino alla fine, aiutandolo a nuotare il più velocemente possibile verso le acque della serie B. A voler mettere il dito nella piaga, ci sarebbe da riflettere sul fatto che una buona spinta in più probabilmente la ha aggiunta anche il fatto che il prossimo match interno, quello contro la Fermana del 3 febbraio, si giocherà a porte chiuse (peraltro dopo la gara vinta contro il Pontedera nella quale la Curva Mare era rimasta offlimits). Per smorzare la forzata astinenza da tornelli, molti sono corsi ai ripari nell’unico modo possibile, quello di prenotarsi per la trasferta.

Ma non c’è solo questo, ovviamente. "Non si esauriscono i biglietti di tre gare fuori casa per caso – commenta Monia Gasperoni, presidente del Centro Coordinamento Club – tanto più che se per Ancona ci fossero stati più tagliandi disponibili, sono certa che sarebbero evaporati anche quelli. La passione di noi tifosi è davvero tanta: vogliamo andare tutti insieme a prenderci la promozione. Reperire i tagliandi per la trasferta marchigiana non è stato semplice, ma vista l’adrenalina dell’ambiente, è un piacere fare tutto il possibile per alimentare questo spirito. Dalla biglietteria ci hanno fatto i complimenti per l’attaccamento". Non è il momento di mettere il carro davanti ai buoi, ma il calendario è lì, impossibile da ignorare.

"È vero – sorride Gasperoni – in tanti stanno già chiedendo come fare per andare a Rimini a godersi dal vivo il clima del derby. È la prossima trasferta in programma e non vediamo l’ora. Ma serve fare un passo alla volta. Il primo è ad Ancona dove, guarda un po’, andiamo per vincere". Poi ci sarà il match a porte chiuse con la Fermana: "Ci sono i gruppi di amici che si stanno già organizzando per seguire la gara insieme, davanti a qualche schermo. Vedremo anche noi come organizzarci, se prevedere qualcosa per alimentare lo spirito di gruppo. Ma non ora. Se ne parlerà a partire da domenica sera, salendo sul pullman ad Ancona, dopo la partita". Meglio se con altri tre punti in più in cassaforte.

Luca Ravaglia