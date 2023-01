Cesena, ladro seriale arrestato all’Iper: rubava figurine Pokemon

Il ladro seriale di Pokemon è stato arrestato dai carabinieri

Savignano Mare (Forlì Cesena), 15 gennaio 2023 – I carabinieri hanno arrestato un ladro seriale. Si tratta di un 30enne residente a Rimini, fermato in flagranza di reato all’interno dell’Iper di Savignano Mare.

Il fatto è accaduto nella prima serata di venerdì, quando l’uomo è entrato nel supermercato presente nella grande struttura, poi si è subito diretto verso l’espositore delle carte Pokemon e ne ha asportate parecchie, per un valore complessivo di circa 800 euro.

Le sue mosse non sono passate inosservate al personale della vigilanza privata, che è intervenuto e ha bloccato il ladro. Il 30enne, colto sul fatto e con le mani nel sacco, ha immediatamente tentato di divincolarsi per cercare la fuga, ma è stato nuovamente bloccato dal personale. A quel punto ne è scaturita una collutazione fra il malvivente che si dimenava come una furia ed il personale di vigilanza che ha dovuto utilizzare molto ’mestiere’ per bloccarlo e ridurlo a ragione, tant’è che quello inizialmente ipotizzato come un furto, si è trasformato in una rapina impropria, visto che il 30enne non ne voleva sapere di lasciare il malloppo e voleva scappare.

Il tempestivo intervento dei carabinieri della Compagnia di Cesenatico ha consentito di ammanettare il malvivente, il quale è risultato essere un volto noto alle forze dell’ordine, per i suoi precedenti penali legati a reati contro il patrimonio. Dopo aver trascorso la notte di venerdì in una camera di sicurezza su disposizione del Pm di turno Andrea Marchini che segue il caso, ieri mattina il 30enne riminese è stato accompagnato in tribunale a Forlì davanti al giudice Marco Marzocco.

L’accusato tramite il proprio legale ha chiesto i termini a difesa e il giudice ha disposto che il 30enne venga sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del processo, che si terrà nelle prossime settimane.

Furto notturno in una locanda

Sempre i carabinieri della Compagnia di Cesenatico da venerdì seguono anche un altro episodio di furto, che è stato messo a segno giovedì notte in viale Roma, quando una banda ha forzato una finestra della ’Locanda Da Nonna Adriana’ ed è riuscita ad entrare all’interno dei locali, ripulendo il fondo cassa per circa 60 euro ed un contenitore dove i dipendenti custodivano le mance all’interno del quale c’erano più di 200 euro. L’episodio è stato subito denunciato l’indomani mattina dalla titolare Barbara Zaccanti che si è recata in caserma. I militari hanno attivato subito le indagini per risalire agli autori del furto, utilizzando anche le immagini delle telecamere presenti in zona.