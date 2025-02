Cesena, l’attacco cambia volto. La Gumina e Russo nuovi titolari?

Diciamo la verità, dopo la brutta sconfitta di Catanzaro guardare il calendario e trovarsi davanti un trittico di impegni formato dal derby esterno con la Reggiana, quindi Pisa in casa e Cremonese ancora in trasferta, spaventava e non poco. In molti intravedevano il rischio di arrivare al match successivo con la Salernitana avendo accumulato un magro bottino e quindi con il dovere di fare risultato a tutti i costi, che nel calcio non è mai una bella cosa. Invece il Cavalluccio ha aggiunto alla sua classifica quattro preziosissimi punti e c’è ancora da giocare il match allo ’Zini’ che ora sa di tutto fuorché di gara segnata.

I grigiorossi di Giovanni Stroppa rimangono un avversario più che temibile, nelle ultime dieci gare hanno perso una sola volta a Salerno, hanno inanellato quattro vittorie e cinque pareggi segnando venti gol e subendone solo sette. In classifica sono quarti ed è su di loro che al momento pesa la responsabilità di garantire la disputa dei playoff visto che le lunghezze di distacco dallo Spezia sono 9 ed il gap non deve raggiungere assolutamente i 14 punti.

Ci vorrà quindi un Cesena tosto e concentrato se l’intento, e non può essere altrimenti, è quello di allungare ulteriormente la striscia positiva. Due i rientri importanti nello scacchiere bianconero, quello di Andrea Ciofi in difesa e di Giacomo Calò a centrocampo. Erano entrambi assenti per squalifica contro il Pisa: l’ex Cosenza ha saltato anche Reggiana e Bari per le tre giornate di stop dopo il rosso rimediato con il Bari e comunque gli è rimasta addosso la diffida e al prossimo giallo si fermerà ancora.

Davanti a Klinsmann tornerà così a operare il trio Ciofi, Prestia, Mangraviti; i dubbi semmai riguardano la linea mediana. Con Calò riproposto al centro e dando per scontato l’impiego dal primo minuto di Dario Saric, l’altra mezzala è da scegliere in un mazzo composto da tre carte: Bastoni, Berti e Francesconi con quest’ultimo che appare favorito per il fatto che può garantire maggiore copertura rispetto ai due compagni ed è reduce da due prove convincenti al Mapei e contro il Pisa, almeno finché è rimasto in campo.

Fuori Donnarumma per squalifica (una giornata dopo l’espulsione diretta rimediata contro i nerazzurri), dovrebbe toccare a Celia il ruolo di esterno a sinistra, mentre a destra è scontato l’impiego di Adamo. Davanti non mancano le alternative a disposizione di mister Mignani che dovrebbe confermare il modulo a due punte pure. La coppia Russo – La Gumina ha fatto benissimo nel finale di gara contro il Pisa e potrebbe essere riproposta pari pari a Cremona, visto anche il periodo non brillantissimo di Cristian Shpendi. L’alternativa è rivedere in azione, dal primo minuto, come contro i toscani, proprio il gemello in coppia con La Gumina tenendo poi altre soluzioni pronte a seconda dell’andamento della gara.