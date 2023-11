Cesena, Lattuca vuole il bis. Per il centrodestra c’è Casali. Ma pesa l’incognita dei civici

L’intramontabile massima andreottiana "il potere logora chi non ce l’ha" dipinge perfettamente lo scenario pre-elettorale a Cesena. Da una parte c’è il sindaco uscente Enzo Lattuca (Pd) che conta sul pieno e convinto appoggio della coalizione di centrosinistra che si allarga al Pri, ai civici di Cesena 2024 e ai Popolari, lanciando ponti pure verso il Movimento Cinque Stelle e il Terzo polo. Dall’altra c’è un centrodestra a geometria variabile: Fratelli d’Italia non ha consiglieri comunali, ma in virtù dei risultati elettorali ha preso le redini della coalizione, Lega e Forza Italia scontano il ridimensionamento e anche un certo travaso di esponenti verso il partito di Giorgia Meloni. L’alleanza è compatta nell’indicazione della candidatura a sindaco di Marco Casali, ex consigliere comunale di Forza Italia ora in Fratelli d’Italia. Ma la caratura partitica del candidato non sta bene alla lista civica ‘Cambiamo’, che nel 2019 guidò la coalizione esprimendo il candidato sindaco Andrea Rossi, battuto da Lattuca solo al ballottaggio.

I civici di Rossi (8,4% dei voti nel 2019) minacciano di non rinnovare l’alleanza con il centrodestra, se non ci sarà convergenza su un candidato sindaco senza etichette di partito. L’obiettivo è di attrarre moderati dal campo del centrosinistra, operazione che l’ultima volta fallì – a giudizio di ‘Cambiamo’ – proprio perché la Lega, con la calata di Salvini a Cesena per un infuocato e contestato comizio, spaventò i moderati. Insomma, la partita si gioca al centro. E qui conterà molto anche la dislocazione dei rimanenti civici, a partire dalla solida lista ‘Cesena Siamo Noi’, che ufficialmente parte rimarcando la sua terzietà rispetto ai due poli politici.

Sullo sfondo, per ora, restano i problemi della città. Dal centrodestra si evidenziano soprattutto le pecche della sinistra nella gestione della sicurezza e dell’immigrazione, ma non mancano le critiche alla gestione del territorio con le problematiche evidenziate dall’alluvione, a partire dalla tempestività degli allarmi fino ai ritardi nella messa in sicurezza dei fiumi. Il centrosinistra mette sul piatto la capacità di intercettare fondi europei e nazionali, che hanno permesso di avviare interventi strategici per la città, dallo sviluppo del polo universitario fino al piano di recupero e di riqualificazione dell’area della stazione ferroviaria. Restano sullo sfondo del dibattito in particolare i temi economici, dalle conseguenze dei danni dell’alluvione sul settore agricolo, fino alle carenze infrastrutturali come il collegamento Forlì-Cesena e l’E45, eterno cantiere.