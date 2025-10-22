L'autobus dei sogni
L'autobus dei sogni
Cesena
Cesena, le fasce fanno la differenza. Esterni già a segno cinque volte
22 ott 2025
ANDREA BARAGHINI
22 ott 2025
ANDREA BARAGHINI
Cronaca
Cesena, le fasce fanno la differenza. Esterni già a segno cinque volte

La vittoria di La Spezia grazie alla doppietta di Frabotta, Ciervo a quota 3 capocannoniere della squadra

Gianluca Frabotta eroe del Picco di La Spezia

La doppietta di Gianluca Frabotta al Picco di La Spezia ha portato a 13 il numero totale delle reti segnate dal Cavalluccio nelle prime 8 giornate. Meglio ha fatto solo il Palermo (14) mentre viaggiano a braccetto dei bianconeri, in fatto di potenza di fuoco, Frosinone, Reggiana, Carrarese e Pescara. Tredici reti di cui cinque, quasi la metà quindi, siglate dagli esterni e se fino a sabato era il solo Riccardo Ciervo a tenere alta la bandiera degli uomini di fascia, tre i sigilli dell’ex Sassuolo che gli consegnano lo scettro provvisorio di capocannoniere della squadra, le due prodezze di Frabotta hanno migliorato ulteriormente lo score del reparto fino a renderlo il più efficiente in fase di realizzazione.

Gli attaccanti in tutto hanno messo a segno 4 reti, due a testa Cristian Shpendi e Jalen Blesa, altre 3 sono dei difensori, Giovanni Zaro è a quota 2 più la rete di Mangraviti. Completano il quadro i sigilli dei centrocampisti Dimitri Bisoli (1) e Michele Castagnetti (1). Leggendo i numeri ed ampliando le considerazioni, le fortune bianconere del primo scorcio di stagione sembrano molto legate quindi all’efficienza delle corsie esterne. In un modulo come il 3-5-2 è molto importante avere sui corridoi laterali giocatori che sappiano fare bene le due fasi, d’attacco e di difesa e che oltre ad arrivare sul fondo per il cross abbiano anche la forza di inserirsi a supporto degli attaccanti. Finora, da questo punto di vista nulla da dire, rispetto allo scorso anno poi il salto di qualità è sensibile. Solo in fatto di reti la stagione passata, in tutto il campionato, dagli esterni di centrocampo sono arrivati in totale appena 3 sigilli: due di Emanuele Adamo e uno di Daniele Donnarumma. Quest’anno 5 centri anche se non tutti hanno portato punti. Dei tre realizzati da Riccardo Ciervo solo quello a Venezia è stato determinante per spalancare le porte della vittoria in laguna, mentre a Frosinone e in casa con la Reggiana il classe 2002 ha raccolto solo la soddisfazione personale e non quella di squadra.

Reti invece preziosissime quelle di Frabotta sabato scorso che hanno permesso di ribaltare le sorti della gara del Picco e incamerare un successo di platino dopo le due sconfitte consecutive. I gol degli esterni stanno poi in parte mascherando le difficoltà dell’attacco ad andare a segno. Lo scorso anno, a questo punto della stagione, il reparto avanzato aveva portato in dote 7 centri: Shpendi era già a quota quattro, due gol li aveva segnati Kargbo ed uno Tavsan, quest’anno bottino più magro oltretutto con Siren Diao e Marco Olivieri ancora non pervenuti nel tabellino marcatori. Come sempre non importa chi segna ma quel che conta è buttarla dentro e se al momento sono gli esterni a raccogliere soddisfazioni va bene anche così.

