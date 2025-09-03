Cesena, luci e ombre del mercato. Più fisicità, ma l’attacco è leggero

Impressioni a caldo il giorno dopo la chiusura della sessione estiva di mercato: le operazioni di restyling, rispetto alla scorsa stagione, hanno arricchito la rosa di esperienza e fisicità e senza aver abbassato la qualità, ma lasciando un punto interrogativo che riguarda il reparto avanzato e a cui solo il campo ora può dare risposta.

Dodici arrivi in tutto, otto a titolo definitivo - Zaro, Frabotta, Castagnetti, Guidi, Bisoli, Arrigoni, Olivieri e Blesa - e quattro prestiti- Amoran, Magni, Ciervo e Diao- a fronte delle sette partenze di Pisseri, Prestia, Silvestri, Pieraccini, Calò, Donnarumma, Ogunseye. Al di là dei numeri la sensazione è che mentre in difesa e centrocampo sono stati inseriti profili di spessore per la categoria (soprattutto nella linea mediana i soli Bisoli, Arrigoni, Castagnetti portano in dote oltre seicento partite in cadetteria), davanti le scommesse sono davvero tante.

Aver inseguito l’ultimo giorno di trattative un altro attaccante, l’acquisto del tunisino del parma Anas Haj Mohamed era già stato definito ma la ragion di budget imponeva di fare almeno un’uscita, Celia, Bastoni e Adamo i sacrificabili, che non si è concretizzata, certifica che la questione era sotto l’attenzione dello staff tecnico.

Non che Haj Mohamed potesse essere la soluzione di ogni male, ma almeno avrebbe allungato numericamente le scelte a disposizione di mister Mignani.

Il tecnico stesso sabato ha mandato un segnale ben preciso tenendo in campo, nonostante le difficoltà nel trovare spazi nelle fittissime maglie della difesa ligure, Blesa fino a dieci minuti dalla fine. Un segnale che chi siede in panchina al momento non garantisce un impatto significativo. Quattro gli attaccanti di ruolo in rosa : il più esperto di tutti è Marco Olivieri (classe 99) che ha un record in B di 5 reti, raggiunte con le maglie di Perugia e Empoli. Poi c’è appunto l’incognita Blesa, che ha fatto bene nella gara d’esordio a Pescara, ma che si è trovato bloccato contro una difesa molto più rocciosa e organizzata come quella dell’Entella. Diao (classe 2005) è un giovane che ha fatto benino due anni fa in C con l’Atalanta under 23, 5 reti in 19 partite giocate, meno bene lo scorso anno nella serie B spagnola con la maglia del Granada, 2 gol in 13 presenze. A bocce ferme si può dire che l’acquisto più importante sia stato l’aver trattenuto Cristian Shpendi, sperando che il black out dello scorso anno, durato tutto il girone di ritorno, sia solo un ricordo.

Intanto la stagione è partita con il piede giusto, lo score parla di un due reti in due gare, e questo è confortante, ma pensare di appoggiare tutto il peso dell’attacco sul neo nazionale albanese può essere alquanto rischioso. Ovviamente i gol possono arrivare anche da altre parti, lo scorso anno gli attaccanti hanno portato a casa 20 marcature (Shpendi 11, Kargbo 3, La Gumina 2, Tavsan 4) delle 44 totali Ora non resta che aspettare il responso del campo.