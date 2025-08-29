Cesena, l’ultimo colpo è da maestro. Castagnetti top player di categoria

Il Cavalluccio chiude il suo mercato in entrata con un colpo ad effetto. Michele Castagnetti ieri sera è arrivato in città, questa mattina sosterrà le visite mediche, quindi firmerà il contratto che lo legherà per i prossimi due anni al Cesena ma quasi sicuramente non sarà convocato per il match contro l’Entella, esordio stagionale dei bianconeri di fronte al proprio pubblico e guarderà dalla tribuna i nuovi compagni all’opera. La rosa si arricchisce dunque di un top player per la serie B, categoria in cui ha collezionato 246 gettoni conquistando quattro promozioni con tre squadre diverse: Empoli, Spal e due volte Cremonese. Se per qualcuno la perplessità è rappresentata dalla carta d’identità, il 27 dicembre compirà trentasei anni, a rispondere sono i numeri dell’ultima stagione: 34 presenze con i grigiorossi, di cui 26 da titolare, ed una rete nella semifinale playoff contro la Juve Stabia.

Si può quindi tranquillamente parlare di un vero protagonista nella scalata alla massima serie della squadra di Giovanni Stroppa. Il suo ruolo naturale è quello di playmaker basso davanti alla difesa, leader in campo e anche nello spogliatoio Castagnetti è quel giocatore che oltre a dare un contributo notevole dal punto di vista tecnico e tattico, con la sua esperienza, può essere utilissimo anche nei momenti delicati della stagione. Ultime otto stagioni con la maglia della Cremonese mentre in precedenza aveva indossato le casacche di Spal, Empoli, Carrarese e Cosenza. Castagnetti si candida ovviamente per una maglia da titolare in una posizione in cui nelle ultime uscite, compresa la prima di campionato a Pescara, ha brillato Tommaso Berti.

A Michele Mignani ora il compito di gestire al meglio le risorse a disposizione senza penalizzare nessuno, anzi, salvaguardando il capitale della società, specie il talento di Calisese. La stagione poi è lunga e difficile e la panchina folta è un bene, ma per quanto riguarda la partita di domani sera contro la neopromossa Entella pochi dubbi sulla formazione visto che il tecnico bianconero, con ogni probabilità, andrà a confermare l’undici iniziale che ha dominato all’Adriatico di Pescara. Si dovrebbe rivedere lo schieramento con Klinsmann in porta, quindi Ciofi, Zaro e Mangraviti come trio difensivo, centrocampo a cinque formato da Ciervo, Bisoli, Berti, Bastoni e Frabotta ed in attacco la coppia Blesa-Shpendi.

Tornando al mercato, dichiarato il fine lavori in entrata, salvo occasioni last minute che non dovrebbero però riguardare il reparto avanzato ritenuto già completato, unica operazione ancora possibile l’uscita di Raffaele Celia qualora arrivasse l’offerta giusta.

Andrea Baraghini