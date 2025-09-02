Cesena, mercato chiuso senza sorprese. Restano Celia e Bastoni, niente Haj Mohamed

Si chiude senza botto finale il mercato bianconero. Sfumato in extremis anche l’arrivo dell’attaccante italo tunisino, classe 2005, Anas Haj Mohamed dal Parma, operazione già apparecchiata, ma subordinata all’uscita di uno tra Raffaele Celia e Simone Bastoni. Sull’ex Spezia nell’ultimo giorno di trattative si era mosso il Catanzaro che poi ha virato su Buglio della Juve Stabia. Alla fine sia Bastoni che Celia sono rimasti in riva al Savio. Sempre sul filo di lana il Venezia aveva provato a sondare il terreno per Manolo Adamo, anche questa pista terminata però con un nulla di fatto.

Il sipario è calato dunque ieri sera alle 20 su una lunghissima sessione di mercato estivo, sono stati due mesi densi di trattative che alla fine hanno stravolto la rosa bianconera, soprattutto dalla cintola in su, con l’innesto di ben dodici volti nuovi a fronte di sette uscite. Nonostante le parole spese nei giorni scorsi, più volte il ds Filippo Fusco aveva dichiarato chiusi i lavori in entrata, il Cesena ha provato ad infoltire ulteriormente il reparto avanzato con un giovane di prospettiva. Il ventenne Haj Mohamed, 15 presenze in A e una rete lo scorso anno con i ducali e nel curriculum anche 4 presenze con la nazionale tunisina, sarebbe infatti arrivato a titolo definitivo con un contratto quadriennale. Le prime due uscite contro Pescara e Entella avevano probabilmente convinto lo staff tecnico della necessità di aggiungere un elemento di qualità in un reparto ancora troppo appoggiato unicamente sulle spalle del neo nazionale albanese Cristian Shpendi. Accordo con il Parma già perfezionato, occorreva però prima fare spazio, anche nel budget, con almeno una partenza.

Celia, Bastoni, ma anche Adamo, i candidati a lasciare la Romagna, per il primo qualche abboccamento e nulla di più con squadre di C e B, sugli altri due abbiamo detto Catanzaro e Venezia, ma al gong nulla si è concretizzato. L’arrivo di Castagnetti dalla Cremonese rimane quindi l’ultima operazione di una sessione che ha operato un profondo restyling alla rosa, ma che ha mantenuto invariato il pacchetto arretrato titolare con il solo Giovanni Zaro che ha sostituito capitan Prestia passato a titolo definitivo all’Inter Under 23. Oltre a Prestia hanno fatto le valigie Matteo Pisseri (fine contratto), Simone Pieraccini (prestito al Catania) e Luigi Silvestri (definitivo all’Union Brescia), mentre gli innesti, oltre a Zaro, sono stati Matteo Guidi, Vittorio Magni e Peter Amoran. Reparto di centrocampo che ha visto partire Giacomo Calò (Frosinone) e Daniele Donnarumma (Catania), mentre a disposizione di Michele Mignani sono arrivati Dimitri Bisoli, Tommaso Arrigoni, Riccardo Ciervo, Gianluca Frabotta e Michele Castagnetti. Infine, in attacco, quattro i volti nuovi: Siren Diao, Marco Olivieri, Jalen Blesa con il solo Roberto Ogunseye passato in prestito al Perugia. A queste operazioni occorre aggiungere i prestiti dei giovani Manetti, Coveri e Giovannini al Forlì, Pitti al Carpi, Castorri al Foggia, David all’Inter U23 e Rossi al Monopoli.

Andrea Baraghini