Cesena, nodo settore giovanile. Oggi Fusco incontra Colacone

Martedì l’incontro con mister Michele Mignani, ieri con il dg Corrado Di Taranto appena rientrato a Cesena. Ne ha di lavoro da fare il neo ds Filippo Fusco che oggi inizierà dallo sciogliere il nodo del settore giovanile. In ballo c’è la permanenza o meno dell’attuale responsabile Roberto Colacone, legato al Cesena da un altro anno di contratto e che dalla società bianconera si aspetta il prolungamento tanto più che potrebbe decidere di lasciare la Romagna per il Venezia che gli avrebbe offerto un contratto triennale. I dirigenti del Cesena vorrebbero, invece, trattare dell’eventuale rinnovo, ma a settembre. Basterà a convincere Colacone a restare o sarà addio e a quel punto ci sarà da rimettere mano anche a tutto il settore giovanile, punto di forza del club? Di Taranto e Fusco si aspettano che Colacone decida di restare. Un incontro è fissato per la giornata di oggi.

Dal settore giovanile alla prima squadra: anche qui i nodi da sciogliere non sono mica pochi. La prima questione da risolvere riguarda il portiere. Jonathan Klinsmann è stato la rivelazione della stagione ma punta al mondiale con gli Stati Uniti e guarda quindi a palcoscenici più alti: la A o l’estero. Le richieste non mancano. In Italia è attenzionato da Sassuolo (non confermato Moldovan) e Torino, ma vuole giocare e in queste squadre rischia di fare la riserva. Entro qualche giorno ad ogni modo il ds Fusco dovrebbe incontrare l’agente del portiere per capire quali sono in concreto le reali offerte. Tra i pali, poi, non verrà rinnovato l’accordo con Pisseri, mentre Siano ha un altro anno di contratto.

L’altra grande questione che sta in piedi dalla scorsa estate riguarda, invece, Shpendi con un reparto offensivo totalmente da rifondare sia che l’attaccante resti o che approdi in massima serie. Si è parlato tanto di interessamento della Fiorentina ma pure del Bologna che potrebbe mettere nel mirino anche Francesconi che pure ha saputo mettersi im mostra in questa stagione. Qui l’ago della bilancia penderà su quanto le contendenti metteranno sul piatto per avere i gioielli bianconeri. Altrimenti il Cesena non se ne priverà. Stesso discorso per Berti per il quale il Parma avrebbe superato il Sassuolo. Gli incontri per vagliare eventuali offerte e quindi destinazioni con gli agenti dei rispettivi calciatori sono in programma in questi giorni. Insomma, sarà una settimana densa di appuntamenti per Fusco. Dalle uscite dipenderanno poi anche i nuovi acquisti. E’ il mercato. Eventuali innesti importanti potrebbero dare vigore anche alla campagna abbonamenti che a differenza della passata stagione non può contare sull’entusiasmo della piazza dovuto alla promozione in B. Intanto ieri, la presenza di Ciofi in mattinata e di Donnarumma nel pomeriggio al Centro coordinamento club è servita: raggiunta quota 1.756 tessere.