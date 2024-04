Cesena, non fermarti. Sotto con la ’baby’ Juve

Dopo una settimana di celebrazioni per la serie promozione conquistata matematicamente con la vittoria di sabato scorso contro il Pescara, domani il Cesena tornerà in campo al ’Moccagatta’ di Alessandria per affrontare la Juventus Next gen in occasione della quartultima giornata della stagione regolare.

Domenico Toscano ha ripetuto più volte che la stagione non è affatto finita e che non vuole sentire parlare di vacanze anticipate, anche perchè pure ora il Cavalluccio insegue altri record dopo quelli progressivamente frantumati nell’arco di un campionato in ogni caso destinato a restare nella storia.

Ora in particolare c’è nel mirino il primato di punti conquistati in un torneo di serie C, record al momento in mano al Catanzaro che lo ha stabilito un anno fa terminando la stagione a quota 96. Il Cesena al momento è primo con 86 punti, 12 quelli a disposizione e quindi potrebbe potenzialmente toccare quota 98.

Serve ovviamente il poker di successi nelle ultime quattro gare e se si riuscisse nell’impresa con 31 partite vinte in totale, crollerebbe anche il record di 30 successi stabilito sempre dai giallorossi di Vivarini nel 2022-2023.

Per quanto riguarda la formazione che domani affronterà i bianconeri allenati da Massimo Brambilla si va verso la conferma, o quasi, dell’undici iniziale che ha superato i biancoazzurri abruzzesi.

Francesco De Rose sta recuperando dallo stiramento rimediato 20 giorni fa a Pesaro, ancora però non è al meglio ed è probabile quindi rivedere all’opera in mediana la coppia Francesconi – Saber con Adamo e Donnarumma sulla fasce.

Dietro, sarà assente Piacentini, alle prese ancora con guai muscolari. Pieraccini, Prestia e Silvestri sono i candidati alla maglia da titolare, mentre davanti ci potrebbe essere l’impiego di Corazza dal primo minuto con alle spalle il duo Berti –Shpendi. Ultimi dubbi che Toscano si toglierà nella rifinitura di questa mattina allo stadio, subito dopo pranzo poi la squadra partirà alla volta del Piemonte.